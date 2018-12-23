Emine Erdoğan'dan ailelere sosyal medya uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aileleri sosyal medya konusunda uyardı. Erdoğan, " Ebeveynler olarak gerek sosyal medyada gerekse diğer mecralarda çocuklarımızla ilgili paylaştığımız bilgilerde dikkatli olmalıyız" dedi.

Emine Erdoğan, İstanbul’un ilk Çocuk İzlem Merkezi’nin açılışını yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan merkezin açılışında konuşan Erdoğan, aileleri sosyal medya konusunda uyardı. Aileleri çocuların mahremiyetlerini koruma hususunda daha özenli olmaya çağıran Erdoğan, “Ebeveynler olarak gerek sosyal medyada gerekse diğer mecralarda çocuklarımızla ilgili paylaştığımız bilgilerde dikkatli olmalıyız. Zira çocuklarımızın fotoğrafları çocuk haklarının bir konusudur" şeklinde konuştu.