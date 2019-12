-EMİNE ERDOĞAN'DAN "KADIN İSTİSMARI" TEPKİSİ İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ''Biz, kadınların her ne şekilde olursa olsun istismarını şiddetle reddediyor, özellikle reklam piyasasında bir meta olarak kullanılmasını son derece çirkin buluyoruz'' dedi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun eşi Gül Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın eşi Nurten Çapkın, iş Adamı Ali Ağaoğlu ile AK Parti milletvekili adayları katıldı. Sanatçı Şükrüye Tutkun'un konserinin ardından ilköğretim öğrencilerinin halk oyunu gösterileriyle devam eden törende, Fehmi Yaman Yağız adlı küçük bir çocuk Emine Erdoğan'a şiir okudu. Açılışta konuşan Emine Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'nin kadınlara yönelik gerçekleştirdiği Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi ile Osmanlı Konağı ve Ertuğrul Gazi Parkının hayırlı olmasını diledi. Emine Erdoğan, istismar konusuna işaret ederek, ''Biz, kadınların her ne şekilde olursa olsun istismarını şiddetle reddediyor, özellikle reklam piyasasında bir meta olarak kullanılmasını son derece çirkin buluyoruz'' dedi. Modern dünyanın bu sorununu, bu istismarı, bu kadın tanımını aşmak için, kadınların el birliği içinde kendilerini yetiştirmeleri, nesne olarak görülmekten, özne olarak görülmeye doğru daha kararlı adımlar atmaları gerektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Kadınlar, dünyanın her yerinde kendi toplumlarının en üretken kesimini teşkil ediyorlar. Kadınlar, anne olarak, eş olarak, evinin hanımı olarak hayatın merkezinde yer almanın yanında, çalışan, emekçi kadınlar olarak da topluma hizmet veriyorlar. Kadınların, tek bir kalıba sığdırılmak istenmesi, sadece anne olarak, sadece eş olarak, sadece ev hanımı olarak görülmesi, takdir edersiniz ki kadınlara yönelik en büyük haksızlık olacaktır. Aynı şekilde kadınların sadece ekonomik bir nesne, bir üretici, tüketici ya da emekçi olarak görülmesi de yanlış ve yanıltıcı olacaktır. Kadın, kendi bütünlüğü içerisinde bir anlam ve değer taşır. En önemlisi de kadın, kendisi üzerinde başkalarının hüküm vereceği bir nesne değil, kendi iradesiyle kendi yolunu çizecek bir öznedir. Kadınları özne haline getirecek en önemli faktörün eğitim olduğunu burada hatırlatmak isterim. Okuyan, okuma-yazma öğrenen, son noktasına kadar eğitimini sürdüren, hayat boyu eğitimi kendisine hak olarak gören bir kadın, geleceğin daha aydınlık, daha yaşanabilir olmasını sağlayacaktır.'' Emine Erdoğan, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinin bahçesinde kadınların açtığı stantları gezdikten sonra merkezin açılışını gerçekleştirdi. Sanat merkezinde açılan foto muhabiri Ramazan Öztürk'ün sergisini de gezen Erdoğan, kursiyerlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra Osmanlı Konağı ve Ertuğrul Gazi Parkının açılışını yaparak, Osmanlı Konağı'nı gezdi.