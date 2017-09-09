Emine Erdoğan,Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlara yardım dağıttı

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte Arakanlı sığınmacıların Bangladeş\'te barındıkları Kutupalong Kampını ziyaret etti. Emine Erdoğan kampta barınanlara yardım dağıttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun da eşlik ettiği Emine Erdoğan, Bangladeş\'te Arakanlı Müslümanların sığındığı kamplara en yakın şehir olan Cox Bazar\'a gelişinde yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Emine Erdoğan daha sonra Cox\'s Bazar kenti yakınlarında yer alan Kutupalong Kampı\'nı ziyaret etti. Emine Erdoğan burada yakınlarını kaybeden kadınlara sarılarak acılarına ortak oldu.

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