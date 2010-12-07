-EMİNE ERDOĞAN'A PAKİSTAN DEVLET NİŞANI ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani onuruna akşam yemeği verdi. Başbakanlık Resmi Konutundaki yemeğe, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Pakistan ve Türkiye'den bakanlar ile konuk ülkeden bürokratlar katıldı. Yemekte, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Tarik Azizuddin, Emine Erdoğan'ın, sel felaketi yaşayan Pakistan için şahsen çaba harcadığını ve yardım seferberliği başlattığını belirterek, ''Bu örnek davranışı, insancıl yönünün ne kadar kuvvetli olduğunun ve Pakistan halkı için duyduğu derin sevgi ve muhabbetin göstergesidir. Emine Erdoğan, sel felaketi sonrası Türkiye'de çok etkileyici bir kampanya başlatmıştır. Kendisi bizzat selden etkilenen bölgelere ziyaretler gerçekleştirmiş ve birçok ülkenin hükümet ve devlet başkanlarının eşlerine şahsen mektup yazarak yardım çağrısında bulunmuştur'' diye konuştu. Daha sonra Pakistan Başbakanı Gilani, Emine Erdoğan'a Pakistan Devlet Nişanı taktı.