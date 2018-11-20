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Emine Erdoğan'a 'Hanımefendi Danışmanı' kartvizitli danışman: 'Devlette böyle bir kadro ve ödeme kalemi var mı?'

"Hanımefendi danışmanı olunca maaşını kim ödeyecek?"

20 Kasım 2018 13:43

Sözcü yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın danışmanı Sümeyra Merve Kılınç'ın bastırdığı kartviziti köşesine taşıdı. Ataklı, danışman Sümeyra Merve Kılınç'ın kendisini kartvizitte  'Hanımefendi Danışmanı' olarak tanıtmasını "Kızcağız ne yapsın kendine makam uydurmuş işte" şeklinde değerlendirdi. 

"Böyle bir kadro ve ödeme kalemi var mı?"

Can Ataklı, Sümeyra Merve Kılınç isimli danışmanın bastırdığı  kartvizitte ünvanını belirtirken, "Danışman olduk da, kartvizite kimin danışmanı yazacağım" diye düşündüğünü varsayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çareyi bulmuş; Nasıl olsa herkes Emine Hanım'a 'Hanımefendi' diye hitap ediyor. O da 'Hanımefendi Danışmanı' yazmış unvan olarak. Bu arada art niyetim yok tamamen meraktan soruyorum, hanımefendi danışmanı olunca maaşını kim ödeyecek? Devlette böyle bir kadro ve ödeme kalemi var mı?"

Can Ataklı'nın "Çocuklar bu kadar korkmayın şu 747’yi bir güzel anlatın bize" başlığıyla (20 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

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