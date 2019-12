-EMİNE ERDOĞAN'A "YILIN ANNESİ" PLAKETİ ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ''Günahsız çocuklarının gözleri önünde anneleri öldüren bir dünya, asla masum bir dünya değildir. Annelerin gözyaşı üzerine, evlatların kanları üzerine siyaset yapan, oradan çıkar sağlamaya çalışan bir dünya, asla temiz bir dünya değildir'' dedi. AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığı Kadın Kollarınca ASKİ Spor Salonu'nda düzenlenen ''Anne Sana Mektup Yazdım'' yarışmasının ödül törenine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek katıldı. Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmasına, yarışmaya katılanları kutlayarak başladı. Tüm annelerin ''Anneler Günü''nü kutlayan Erdoğan, ''Anne özlemini yüreğimde hisseden bir anne olarak, sevgili annemin şahsında hayata gözlerini yummuş tüm anneleri buradan rahmetle minnetle yad ediyorum'' dedi. İnsanın anne olduğu zaman annesinin değerini daha iyi anladığını ifade eden Erdoğan, ''Anneler nefesleri bahar kokan, sesleri çağlayan, yürekleri gül bahçesi varlıklardır. Anneler aşkın, sevdanın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansımalarıdır. Bir çocuk için anne dünyadaki her şeydir'' diye konuştu. Annelere saygısı olmayanların kendi annelerine, hiçbir varlığa, kendilerine saygıları olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Annelik duygusunu çirkin sözlerle incitmek isteyenlerin, insanlıktan nasibi dahi yoktur. Zira anne demek edep demektir, annesinin ak ve temiz sütüyle büyümüş olanlar annelere her dil uzattıklarında, o ak ve temiz sütü kirletir, kendi benliklerini çirkinleştirirler. Bu yılki Anneler Günü vesilesiyle dünyanın tüm annelerini, özellikle Bosna'nın, Afganistan'ın, Irak'ın, Libya'nın, Suriye'nin, Filistin'in annelerine selamlarımızı gönderiyorum. O annelerin acısını, özlemini Türkiye'nin anneleri olarak yüreğimizde taşıdığımızı onlara hatırlatmakta fayda görüyorum. Eşini kaybeden, çocuklarını kucağında yitiren tüm annelerin acısı bizim acımızdır. Kadınlık onuru, annelik onuru çiğnenmek istenen tüm kadınların arı, namusu, onuru bizim şerefimiz, bizim namusumuzdur. Belki o hazin manzarayı sizler de gördünüz, bir anne ile oğlu Filistin'de bombaların, kurşunların hedefi haline gelerek, kanlar içinde bir duvara yaslanıyorlar. Çocuk, 'Anne beni terk etme' diye yalvarırken, annesi annelik yüceliğiyle ölürken dahi çocuğunu okşuyor, son nefesini verirken dahi yavrusunu teselli etmeye çalışıyor. Oğlunun kucağında can veren anne, yavrusuna doyamamış şekilde gözleri açık sonsuz yolculuğa çıkıyor. Aslında orada bir anne ölmüyor, orada insanlık ölüyor. Orada vicdan ölüyor, orada insana ait ne kadar güzel duygu varsa anneyle birlikte kaybolup gidiyor. O tetiğe basanlar, o bombayı fırlatanlar, bir anneyi çocuğunun gözleri önünde katledenler, aslında en başta kendi annelerine ihanet ediyorlar.'' Günahsız çocuklarının gözleri önünde anneleri öldüren bir dünyanın asla masum bir dünya olmadığını vurgulayan Emine Erdoğan, ''Yürekleri aşkla sevdayla dolu, yürekleri gül bahçesi annelerin gözü önünde çocukları öldüren bir dünya, asla insani bir dünya değildir. Annelerin gözyaşı üzerine, evlatların kanları üzerine siyaset yapan, oradan çıkar sağlamaya çalışan bir dünya, asla temiz bir dünya değildir. İşte onun için annelik şefkati dünyayı sarsın istiyorum, annelik sevgisi dünyayı kucaklasın istiyorum. Bizler anneyiz, istersek dünyanın tüm anneleri olarak çocukların öldürülmediği, annelerin incitilmediği bir dünyayı da birlikte inşa edebiliriz'' diye konuştu. Konuşmasına şair Yavuz Bülent Bakiler'in anne için yazılmış mısralarını okuyarak son veren Emine Erdoğan, gözyaşlarına engel olamadı. AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kara, anne olduktan sonra annesinin değerini anladığını belirterek, seçimlerde kadınlar olarak büyük başarılara imza atacaklarını söyledi. AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Hamdi Balaban da bu yarışmayı anneleri hatırlamak amacıyla düzenlediklerini bildirdi. AK Parti Yenimahalle İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazan Aytop ise teşkilatça yapılan çalışmaları anlattı. Törende, yarışmada birinci olan Pelin Ahu Özbek'e ödülünü Başbakan Erdoğan, ikinci olan Bahar Tekin ile üçüncü olan Gülsüm Işıktaş'a ödüllerini ise Emine Erdoğan verdi. Ardından, Nevin Gökçek ''Yılın Annesi'' plaketini Emine Erdoğan'a takdim etti. Öte yandan, salonda büyük coşkuyla karşılanan Başbakan Erdoğan, alana inerek tribündeki vatandaşlara karanfil dağıttı.