Emine Erdoğan: Zorluğu biliyorsunuz; kadınların gücünü devreye sokabilen toplumlar ilerler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, toplumsal refahı arttırırken yoksulluğu da azaltacak insani bir ekonomik düzen kurmak için iş dünyasında zorlukları ve fırsatları bilen işkadınlarının bilgeliğine ve tecrübesine güvendiklerine dikkat çekti. Erdoğan, "Her biriniz farklı kulvarlarda gücümüze güç katıyorsunuz. Kadınların gücünü devreye sokabilen toplumlar ilerler" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Emine Erdoğan, siyasi yaşamı boyunca kadınların tüm alanlarda varlık göstermesini teşvik edip destekleyen bir liderin eşi ve aynı zamanda kız çocuklarının eğitimi, kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda gayret gösteren bir sivil toplum gönüllüsü olarak safların daha da sıklaştırılması gerektiğini vurgulayarak, kadınların hak ettikleri yeri almasının önündeki engelleri hep birlikte kaldırılması gerektiğini söyledi. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda iş kadınları, kadın sanatçı ve sporcular için verilen yemekte konuştu. Ülkenin medarı iftiharı çok değerli işkadınının, bu toprakların ruhunu yücelten sanatçıların ve Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandıran başarılı sporcuların Cumhurbaşkanlığı’nda olduğunu belirten Emine Erdoğan, salondakilere, “Her biriniz farklı kulvarlarda gücümüze güç katıyorsunuz. Bu kadar başarılı kadını bir arada görmek gelecek adına umudumuzu artırıyor” şeklinde seslendi.

Emine Erdoğan, dünyadaki değişimin en önemli dinamiklerinden birisinin kadın potansiyelini değerlendirebilmek olduğuna işaret etti. Kadınların gücünü devreye sokabilen toplumların ilerleyeceğini, diğer toplumların ise gelecek liginden düşeceğini belirten Emine Erdoğan, "Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla bu alanda büyük mesafeler katettik ama elbette daha çok alacak yolumuz var" dedi.

"Zorluğu da biliyorsunuz"

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını bugünden öngörebildiğimiz, risk çağının tedbirlerini alabildiğimiz ölçüde geleceğin bizim olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti: “İş kadınlarımız, iş dünyasında karşı karşıya olduğumuz zorlukları da fırsatları da çok iyi biliyorlar. Toplumsal refahı arttırırken, yoksulluğu da azaltacak insani bir ekonomik düzen kurma noktasında, onların bilgeliğine ve tecrübesine güveniyoruz. Aynı şekilde, sanatçılarımızın Türkiye’nin ruhunun inşasında ne kadar önemli yerleri olduğu hepimizin malumu. Sinemadan, görsel sanatlara, müzikten edebiyata, geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına katacakları yeni yorumlar, düşünebilen ve hissedebilen güçlü bir toplum için can simidi hükmündedir. Ve elbette sporcularımız, sporun tüm alanlarında gösterdikleri örnek başarılarla gençlerimiz için rol model, ülkemiz için iftihar vesilesi oluyorlar. Sanatın öz kardeşi olan spor, bize sağlıklı nesilleri de müjdeliyor. Bu noktada, erken yaştan itibaren çocuklarımıza kabiliyetlerine uygun en az bir sanat ve spor dalı ile ilgilenmelerini sağlayacak ortak projeler geliştirebileceğimize inanıyorum. Bu konuda katkılarınızı bekliyorum.”

"Uluslararası teamüllere aykırı"

Dünyada olup bitenleri, değer yargılarla yorumlama öz güvenine sahip olunduğu sürece Türkiye’nin aleyhindeki tüm arzuların boşa çıkacağına dikkati çeken Emine Erdoğan, “Hafta sonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza ve yurttaşlarımıza Hollanda’da yapılan muameleyi hep beraber gördük. Uluslararası teamüllere aykırı bu tavır, Avrupa değerlerinin hem insani hem de diplomatik açıdan intiharı olarak değerlendirilebilir. Hal böyleyken Türkiye’ye her fırsatta karne verme küstahlığı gösterebiliyorlar. Böyle bir vasatta Türkiye’ye öz güven ve cesaret gücünü, haklılığından alan asil duruş çok yakışmakta” diye konuştu. Emine Erdoğan, İslamafobi’nin bu derece yükseldiği, Orta Doğu’da şiddetin dinle özdeşleştirildiği bir ortamda Türkiye’ye büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı. Emine Erdoğan, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu herkesin bildiğini belirtti.

"Potansiyelimiz iyi kullanalım"

Geçen günlerde gerçekleştirilen 3. Milli Kültür ŞÛrası’nın mottosu “Dünyanın iyiliği için Türkiye” vecizesini bu çerçevede anlamlı bulduğunu belirten Emine Erdoğan, iş kadınları, sanatçı ve sporcuların küresel reçeteler üretecek kadar zengin birikime sahip olduğunun bildiğini, bu güce de inandığını dile getirdi. Emine Erdoğan, gerçekten de bu toprakların potansiyelinin iyi kullanıldığı takdirde insanlık için iyiliği ve umudu temsil edebileceklerini, bunun için Türkiye olarak güçlü olunması, dayanışma içinde geleceğe koşulması gerektiğini ifade etti.

Kimler katıldı?

Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen yemeğe Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı ile Doğan TV Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ da katıldı. Davetliler arasında bulunan ünlü besteci-piyanist Anjelika Akbar kısa bir piyano dinletisi sundu. Yemeğe katılanlardan bazıları şunlar: “Emine Sabancı Kamışlı, Evrim Aras, Barihüda Tanrıkorur, Hülya Koçyiğit, Esra Bilgiç, Nurten Sancak, Meltem Demirören Oktay, Semahat Arsel, Oya Eczacıbaşı, Perihan Savaş, Nilüfer Bulut, Neslihan Demir Güler, Ayşe Begüm Onbaşı, Müge Öz, Demet Sabancı Çetindoğan, Lale Cander, Reyhan Demirören, Sema Güral Sürmeli, Özlem Denizmen, Melihat Gülses, Hande Yener, Çiğdem Simavi, Didem Ciner, Revha Demirören, Ayfer Toprak, Ayşe Cevahir, Nebahat Kutmangil, Hediye Güral Gür, Leyla Alaton, Dilek Şahsuvaroğlu, Berrin Zorlu, Füsun Barutçugil, Muazzez Ersoy, Bedia Akartürk, Müjde Doenyas, Esin Güral Argat, Sevim Güral, Fatma Oya Özdebirin, Berrin Tatlıcı Güneş, Semra Ağaoğlu, Sena Ağaoğlu Kırcal, Hilal Kazan, Anjelika Akbar, Burcu Güven, Semra Hasan Yavuz, Ayşe Ege, Ece Ege, Banu Küçükel, Dilek Hanif, Esin Yağmurdereli, Hazal Subaşı, Şirin Pancaroğlu, Gülçin Anmaç, Gülsüm Azeri, Gülşah Alkoçlar, Neşe Boysanoğlu, Nevin Gür, Nükhet Ezberci, Selma Türkeş, Şeyda Tosyalı, Yasemin Pirinçcioğlu, Nüshet Taviloğlu, Zeynep Fadıllıoğlu, Esra Şimşek, Ayşen Zeybekci, M.Belma Satır.