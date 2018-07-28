Sağlık
Emine Erdoğan, yavru aslan sevdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Güney Afrika'da Aslan Park'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında Aslan Park'ı ziyaret etti. aslanları sevdiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Johannesburg'da aslanları sevdiği fotoğraf karelerini paylaştı.
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