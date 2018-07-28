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Sağlık

Emine Erdoğan, yavru aslan sevdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Güney Afrika'da Aslan Park'ı ziyaret etti

28 Temmuz 2018 19:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında Aslan Park'ı ziyaret etti. aslanları sevdiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Johannesburg'da aslanları sevdiği fotoğraf karelerini paylaştı. 

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