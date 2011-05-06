-EMİNE ERDOĞAN: VERİLEN MESAJLAR DÜNYADA YANKILANACAK İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi'nin dünya kadınları için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, ''Kim bilir buradan vereceğimiz mesajlar, sadece siz değerli misafirlerimizin ülkelerinde değil, tüm dünyada yankılanacak ve kadınlar için güçlü bir umut ışığına dönüşecektir'' dedi. Küresel Kadın Zirvesi nedeniyle Binbirdirek Sarnıcı'nda, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın ev sahipliğinde düzenlenen ''Hoş geldiniz Yemeği''nde konuşan Erdoğan, zirveye katılan tüm konukları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, yemeğin düzenlendiği Binbirdirek Sarnıcı'nın 4. yüzyılda, su deposu olarak inşa edildiğini, o günden bu yana birçok farklı işlevler gören tarihi bir mekan olduğunu belirtti. 16 yüzyıldır ayakta olan sarnıcın, İstanbul'un tarihi derinliği, estetiği, zengin kültürü ve hoşgörüsünü yansıtan eşsiz bir eser olma özelliği taşıdığını ifade eden Erdoğan, sarnıcı herhangi bir dönemin, bir inancın eseri olarak değil, bir insanlık mirası olarak gördüklerini kaydetti. Erdoğan, eseri inşa eden mimarların, ustaların, işçilerin belki de bu eserin 16 yüzyıl yaşayacağını, birçok değişik halka ve kültüre hizmet edeceğini tahayyül bile edemediklerini vurgulayarak, 4. yüzyılda yakınındaki bir sarayın su deposu olarak inşa edilen sarnıcın, tüm konukları adeta zaman içinde bir yolculuğa çıkardığını söyledi. Küçük bir adımın, bir eserin ve bir iyiliğin yüzyıllar boyunca ayakta kalabildiğine ve insanlık için bir ders ve ibret haline dönüşebildiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bugün önemsiz gibi gördüğümüz birçok adımın da gelecekte yüzyıllar boyunca yankılanacağını düşünüyorum. Bugün İstanbul'da başlayan Küresel Kadın Zirvesi'nin bu anlamda bir zirve olmasını gönülden temenni ediyorum. Kim bilir buradan vereceğimiz mesajlar sadece siz değerli misafirlerimizin ülkelerinde değil, tüm dünyada yankılanacak ve kadınlar için güçlü bir umut ışığına dönüşecektir. Belki de burada ortaya konulan samimi irade Bangladeş'in, Hindistan'ın, Pakistan'ın, Butan'ın, Nepal'in, Gana'nın, Sudan'ın köylerine kadar ulaşacak, oradaki mazlum, mağdur kadınlar için bir hayale dönüşecektir. Belki de Irak'ın, Afganistan'ın, Libya'nın, Suriye'nin, Filistin'in acılı kadınları, fabrikalardaki işçi kadınlar, sokaklardaki yoksul kadınlar, şiddet ve tacize maruz kalan kadınlar, buradaki dostluk atmosferinin ışığıyla yüreklerinde bir sıcaklık hissedecektir. Bir kelebeğin kanat çırpışının dalga dalga büyüyerek, binlerce kilometre ötede fırtınalara sebep olduğu söylenir. Belki de bizim bu mütevazı toplantımız dalga dalga büyüyerek dünyayı kuşatacak, geleceğe silinmez izler bırakacaktır.'' Erdoğan, zirveye katılan tüm konukların niyeti, hedefi ve gayesinin bu olduğunu belirterek, bugün olmasa bile yarın hayallerin gerçekleşeceğine inandığını ve umudun hiç elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti. Yemekte birarada olan siyasetçi, iş kadını ve yöneticilerin dünün dünyasında bir hayal olduğunu, ama bugün bu hayalin gerçeğe döndüğünü ifade eden Erdoğan, ''Eminim ki, gelecekte çok daha fazlasını görecek ve yaşayacağız'' dedi. -DEVLET BAKANI KAVAF- Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf da İstanbul'un, tarihine yakışan bir organizasyona daha ev sahipliği yaptığını belirterek, bu kentin tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kavaf, İstanbul'un Doğu ile Batı'nın sentezi ve birarada yaşam kültürünün timsali olduğunu, yüzlerce ve binlerce yıldır farklı kültürleri, renkleri, sesleri birarada yaşatabilen bir şehir olduğunu kaydetti. Tüm konukların ziyaretleri boyunca İstanbul'u yakından tanımalarını umduğunu ifade eden Kavaf, ''İçinde bulunduğumuz Binbirdirek Sarnıcı İstanbul'un tarihi atmosferini yansıtan mekanlardan biridir. İstanbul, dünü bugüne, bugünü geleceğe bağlayan tarihi bir mekan ve baştan başa bir medeniyet şehridir'' diye konuştu. Kavaf, kadınların ekonomik hayatta etkinlerini artırmak konusunda kalıcı çözümler üretmek için önemli bir fırsat oluşturan Küresel Kadın Zirvesinin ilk gününde, oldukça değerli sunumların dinlendiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Kadın emeği ürünlerini inceledik ve farklı bakış açılarından değerli katkılar aldık. Bu açıdan verimli bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Unutmamalıyız ki, ekonomik gelişmenin ve sosyal uyumun sağlanması, sürdürülebilir büyümeyle istihdamın artırılması ancak kadın ve erkek tüm bireylerin potansiyellerinden tam olarak faydalanmakla gerçekleşebilir. Bu bakımdan, özellikle kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar ve bu çalışmaların toplum tarafından benimsenmesi, ülkelerin kalkınma hızını ve refahını da artıracaktır. Sorun alanlarını da ortaya koyarak tartışacağımız ve örnek uygulamaları inceleyeceğimiz zirvenin tüm dünya kadınları için önemli çözümler üretilmesine vesile olmasını diliyorum.'' Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad da böylesine önemli bir zirveye ev sahipliği yapan Türkiye'ye tüm katılımcıların teşekkür etmesi gerektiğini ifade ederek, yarın da zirvede çok önemli konuların ele alınacağını söyledi. Yemeğe, Başbakan Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.