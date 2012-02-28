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Emine Erdoğan Uludere'ye gidemiyor

Emine Erdoğan ile bazı bakanların bu hafta planlanan Uludereı ziyaretinin, yoğun kar yağışı nedeniyle gerçekleşemeceği açıklandı.

28 Şubat 2012 16:00

 

T24 - Başbakan Yardımcı Beşir Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bazı bakanların bu hafta Şırnak'ın Uludere ilçesine yapacağı ziyaretin, hafa muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Atalay, TBMM'de gazetecilerin, Emine Erdoğan'ın, Uludere'ye yapacağı açıklanan ziyarete ilişkin sorusunu yanıtladı. Atalay, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bazı bakanların bu hafta planlanan Uludere ziyaretinin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Meteorolojiden aldıkları bilgiye göre, bu hafta bölgede yoğun kar yağışının devam edeceğini, bunun da helikopterlerin bölgeye gitmesine imkan tanımadığını açıklayan Atalay, meteoroloji ile görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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