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Emine Erdoğan önümüzdeki hafta Uludere'ye gidiyor

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, önümüzdeki hafta içinde, 34 sivilin terörist zannedilerek vurulduğu Uludere'ye gideceğini açıkladı.

24 Şubat 2012 08:30

T24- Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, önümüzdeki hafta içinde, 34 sivilin terörist zannedilerek vurulduğu Uludere'ye gideceğini açıkladı.

 

Zaman gazetesinin haberine göre, görme engelliler için hazırlanan 'gören göz' cihazlarının dağıtımı için gerçekleştirilen törene katılan Emine Erdoğan, programın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'a ilk olarak, Başbakan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler soruldu. Başbakan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Emine Erdoğan, 26 Şubat Pazar akşamı Ankara'ya geleceklerini, Erdoğan'ın da 27 Şubat'ta çalışmaya başlayacağını ifade etti.

 

Bir gazetecinin "Uludere'ye ne zaman gideceksiniz?" sorusuna da, "Önümüzdeki hafta içerisinde gideceğiz inşallah." karşılığını verdi.

Bu arada Başbakan Erdoğan, istirahatte bulunduğu Kısıklı'daki evinden öğle saatlerinde ayrılarak Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan'ın gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Başbakan Erdoğan'ın, şehit edilen Antalya'nın Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gökcan'ın eşi Gülhan Gökcan'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği de bildirildi. Erdoğan, Gülhan Gökcan'a eşinin şehit edilmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileğinde bulundu. Konyaaltı Belediyesi yakınlarında bir kişinin silahla çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine olay yerine giden Uğur Gökcan, C.G. isimli zanlıyla konuşarak silahını almak için ikna etmeye çalışmıştı. Yaşanan arbedede saldırgan, Gökcan'ı vurarak şehit etmişti.


 

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