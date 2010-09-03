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Politika

EMİNE ERDOĞAN TÜRKİYE'YE GELDİ ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 22:03

-EMİNE ERDOĞAN TÜRKİYE'YE GELDİ ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketi nedeniyle temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'dan, THY'ye ait uçakla Ankara'ya geldi.  Emine Erdoğan'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.  Emine Erdoğan ile kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, AK Parti milletvekilleri Ayşenur Bahçekapılı ve Fuat Bol, sanatçı Muazzez Ersoy ve Caroline Koç'un da aralarında bulunduğu 60 kişilik heyet de Türkiye'ye geldi.  Bu arada Emine Erdoğan ile Pakistan'da bulunan Sivil İnsiyatif Grubu da Türkiye'ye geldi.  Sivil İnsiyatif Grubu yetkilileri, ''İnsanlık için Pakistan için hemen şimdi'' sloganıyla bugünden itibaren bir yardım kampanyası başlattıklarını bildirdiler.

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