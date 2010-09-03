-EMİNE ERDOĞAN TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR SUKKUR (A.A) - 03.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel dolayısıyla bulunduğu Pakistan'daki temaslarını tamamlayarak, THY'ye ait uçakla TSİ 13.30'da Türkiye'ye hareket etti. Emine Erdoğan'ı Sukkur Havaalanında, Pakistan Sosyal İşler Bakanı Şahnaz Nazırali, Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi Babür Hızlan ve diğer yetkililer uğurladı. Emine Erdoğan ile birlikte kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, AK Parti milletvekilleri Ayşenur Bahçekapılı ve Fuat Bol, sanatçı Muazzez Ersoy ve Caroline Koç'un da aralarında bulunduğu 60 kişilik heyet de Türkiye'ye hareket etti.