Emine Erdoğan: Şehitlerimiz bu vatanın ucuz olmadığını gösteriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Halk Bankası tarafından, şehit çocuklarına 2 bin adet tablet ve dizüstü bilgisayar dağıtımı törenine katıldı. Emine Erdoğan törende, “Şehitlerimiz bu vatanın ucuz olmadığını gösteriyor” dedi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Emine Erdoğan, törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

'Dünyada tek tesellisi var'

“Şehitlerimiz bu vatanın ucuz olmadığını gösteriyor. Şehitlik, iman, vatan sevgisi ve ahiret inancı konuşulmadan anlaşılabilecek, acısına dayanılabilecek bir şey değildir. Bu dünyada tek bir tesellisi var. Başı dik, alnı ak insanoğluna bir ömür yetecek onurlu bir rütbe olması. Bu rütbeyi kıyamete kadar taşıyacak şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Kurban, Allah’a yakınlaşmaya vesile kılınan şey demek. Kurban maddi ve manevi her türlü yakınlaşmayı da içine alır. Bundan sonra bize düşen, şehitlerimizin aziz hatırasına uygun bir Türkiye inşa etmektir. Türkiye’yi bir huzur ülkesi yapmak için son 10 yılda büyük bir mücadele verdik. Sizler bu acıyı vatan sevgisi içinde eritebilirseniz bu vatan hep varolacak.”

'Yalnız bırakmamalıyız'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan ise Türkiye’nin şehit ve gazilerin emaneti olduğunu belirterek, “Şehit yakınlarını yalnızlığa terk edersek, şehitlere sözde hürmet hiç de inandırıcı olmaz” dedi.

Halkbankası Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu da “Evlatlarımıza sunacağımız hediyelerin eğitim hayatlarına küçük bir katkı sağlamasını umut ediyoruz. Şehitlerimizin bize bıraktığı birlik ve kardeşlik mirasını geleceğe taşıyacak evlatlarını, kutsal bir emanet olarak bağrımıza basmaya devam edeceğiz” diye konuştu.