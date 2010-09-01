-EMİNE ERDOĞAN PAKİSTAN'A GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, incelemelerde bulunmak, para ve ilaç yardımını teslim etmek üzere bir heyetle Pakistan'a gitti. Erdoğan ile birlikte kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, AK Parti milletvekilleri Ayşenur Bahçekapılı ve Fuat Bol, sanatçı Muazzez Ersoy ve Karolin Koç'un da aralarında bulunduğu sanat, iş ve gazetecilerden oluşan 60 kişilik heyet, THY'den kiralanan özel uçakla saat 16.00'da İslamabad'a hareket etti. Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) Sürmeli Otel'de ''Erdemliler Dayanışması'' adıyla düzenlediği iftar yemeğinde hayırseverlerden toplanan yaklaşık 3 milyon TL nakit para ile 1 milyon TL'lik ilacı Pakistanlı yetkililere teslim edecek. Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, yarın Pir Sabak'taki Kızılay kampını ziyaret edecek. Erdoğan, burada kampın açılış törenine katılacak. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aynı gün İslamabad'a dönerek Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Başbakan Mahdum Seyid Yusuf Rıza Gilani ve eşini ziyaret edecek. Erdoğan, 3 Eylül Cuma günü de Sukkur kentine hareket ederek, selden etkilenen alanı helikopterle inceleyecek ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının Khairpur'da kurduğu sahra hastanesini gezecek. Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, incelemelerinin ardından Türkiye'ye dönecek. Heyette yer alan sanatçı Muazzez Ersoy, Atatürk Havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pakistan'da büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatarak, ''Sayın Başbakanımızın eşi Emine Erdoğan, oradaki yardım çalışmalarıyla ilgilenecek. Biz de ona refakat etmek için gidiyoruz. Tabii orada çok güzel görüntüler yok, ama inşallah her şey en kısa zamanda düzelir. Temennimiz o'' dedi.