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Yaşam

EMİNE ERDOĞAN PAKİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2010 16:07

-EMİNE ERDOĞAN PAKİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gelecek hafta, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ziyarette bulunacak.  Edinilen bilgiye göre, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), 27 Ağustos Cuma günü İstanbul'da bir iftar yemeği düzenleyecek. Emine Erdoğan'ın katılacağı yemeğe, siyaset, iş ve sanat dünyası ile diplomatik misyondan çok sayıda isim ile dini temsilcilerin iştirak edeceği öğrenildi. İftar yemeğinde, sel felaketinin yaşandığı Pakistan için hayırseverlerden yardım toplanacağı belirtilirken, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın toplanan maddi yardımı gelecek hafta Pakistan'a giderek yetkililere takdim edeceği bildirildi. Emine Erdoğan'ın, beraberinde çeşitli sivil toplum örgütleri ve iş dünyasından çok sayıda kadınla Pakistan'a gideceği, burada sel felaketinin mağdurlarını ziyaret edeceği ifade edildi.

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