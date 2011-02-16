-EMİNE ERDOĞAN ÖDÜL ALMAYA GİTTİ ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Crans Montana Forumu Devlet ve Hükümet Başkanları Eşleri Beşinci Yıllık Toplantısına katılmak üzere Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Brüksel'e gitti. Bağış ile Erdoğan'ın bindiği özel ''ATA'' uçağı saat 09.45'de Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da heyette yer aldı. Havalimanına gelişi sırasında ''Brüksel'de ödül alacağının'' hatırlatılması üzerine Emine Erdoğan, ''Evet hayırlı olsun'' dedi.