Emine Erdoğan: Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliğiyle başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bu konuda üstün gayret gösteren herkesi tebrik ederek “Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti” dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, müsilaj görünmeyen bir kıyıdan fotoğraf paylaştı. “Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti” diyen Erdoğan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum” paylaşımını yaptı.