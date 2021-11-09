Emine Erdoğan: Koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri projesi ile koruyucu aile sayısının 6 bine çıktığını duyurdu. Erdoğan "Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum" dedi.

Gönül Elçileri projesi ile koruyucu aile sayısına dikkati çeken Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bir çocuğun gülümsemesi en büyük hazine ve bu hazineye ulaşmak için yüreğimizi açmamız yeterli. Gönül Elçileri projemizle koruyucu aile sayısını 6 bine çıkardık. Her çocuğun sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesi için sizi de koruyucu aile olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.