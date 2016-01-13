Emine Erdoğan: Kararlı dış politikayla Türkiye bilinen bir ülke oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Eskiden Türkiye, yeri dahi bilinmeyen bir ülkeyken bugün sağlam şahsiyetiyle, kararlı dış politika hedefleriyle tanınan ve bilinen bir ülke haline geldi" dedi.

Sputniknews’te yer alan habere göre, Emine Erdoğan, büyükelçi eşlerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemek verdi. Yemekte konuşan Emine Erdoğan, Sultanahmet saldırısına ilişkin şunları söyledi: "Dün İstanbul'da yaşanan terör hadisesini şiddetle kınıyorum. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Sultanahmet Meydanı'nda tarihin kalbine yapılan bu saldırıyı, insanlığa ve insanlık mirasına ihanet kabul ediyorum. Tüm kalbimle inanıyorum ki ülkemizin huzuruna kasteden bu tür girişimler, amacına hiçbir zaman ulaşamayacak. Birlik ve beraberliğimiz, teröre karşı en güzel cevap olacaktır."

“Dış politika pergelimiz dünyanın her köşesine ulaşıyor”

Emine Erdoğan, 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısının, bugün 234'e ulaştığını, ilerleyen dönemde de bu sayının 252'ye çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Bu büyük networkün, dünyanın en geniş diplomatik ağlarından birisi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Sabit ayağı Ankara'da olan dış politika pergelimiz, hareketli ayağı ile dünyanın her köşesine ulaşıyor. İşte bu genişleme sayesinde son 10 yılda dünyadaki Türkiye algısında çok büyük değişimler yaşandı. Eskiden Türkiye, yeri dahi bilinmeyen bir ülkeyken bugün sağlam şahsiyetiyle, kararlı dış politika hedefleriyle tanınan ve bilinen bir ülke haline geldi" diye konuştu.