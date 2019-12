-EMİNE ERDOĞAN KADINLARA SESLENDİ İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, her zaman kadınların sorunlarının yine bizzat kadınlar eliyle çözüleceğine inandığını ve bunu savunduğunu belirterek, ''Her türlü ayrımcılık, şiddet, istismar karşısında bir kurtarıcı beklemek, sihirli bir elin gelerek tüm sorunları çözeceğini ummak, hayal kırıklığından başka hiçbir şey getirmeyecektir'' dedi. Emine Erdoğan, Küresel Kadın Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmasına, ''Türkiye'ye ve İstanbul'a hoş geldiniz. Welcome to Turkey and İstanbul'' diyerek başladı. İstanbul'un tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, birçok medeniyeti şekillendirdiğini dile getiren Erdoğan, ''Bazı dillerde şehirler dişi olarak görülür ve şehirler için kadınlara atfedilen zamirler kullanılır. İstanbul, zarafetiyle, nezaketiyle, eşsiz güzelliğiyle adeta şehirlerin annesi bir şehirdir. Bu şehrin en güzel tarafları ise Asya ile Avrupa'yı, farklı kültürleri, farklı medeniyetleri, tarihi ve geleceği buluşturan bir şehir olmasıdır'' şeklinde konuştu. 13. yüzyılda yaşamış ünlü Türk düşünürü Mevlana'nın, insanın suretten, yani görünüşten ibaret olmadığını, şekle değil öze bakılması gerektiğini söylediğini, ''Biz birbirimizden ayrı değiliz. Çünkü hepimiz aynı yolun yolcularıyız'' dediğini belirten Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Dünya üzerindeki tüm dinler, neredeyse tüm fikir akımları insanı, insan hayatını kutsal görmüş, insanın canını, malını, onurunu dokunulmaz kabul etmiştir. Şunun altını çizerek ifade etmeliyim ki; gerçek kahramanlık, başkasına karşı değil, kendisine karşı zafer kazanmaktır. Kendisiyle baş edemeyenler, aradığını kendi özünde bulamayanlar, savaş yoluyla, şiddet yoluyla, baskı yoluyla kendisi dışındakilere zulüm etmişlerdir. Tarih boyunca ve bugün kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin en kolay hedef olarak görülmesi, kahramanlığın değil korkaklığın bir neticesidir. Ben biliyorum ki, dünyanın neresinde olursa olsun, kadınlara her türlü şiddeti uygulayanlar aynaya bakamıyor, kendisiyle yüzleşemiyor. Eğer aynadaki görüntünüzden hoşnut değilseniz aynayı kırmayın, yüzünüzü değiştirin. Kadınlara karşı ayırımcılık uygulayanlar, kadınların her türlü istismarına kapı aralayanlar, kadınları ucuz iş gücü olarak görenler biraz vicdan sahibiyseler eminim ki, gece başlarını yastığa koyduklarında rahat bir uyku uyuyamıyorlardır.'' -''KADINLAR GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAK DURUMUNDALAR''- Özellikle dünyanın farklı coğrafyalarında kitle imha silahlarının hedefine kadınları yerleştirenlerin, kadınları çocuklarından, eşlerinden, sevdiklerinden ayıranların sadece kendi yüzlerine değil annelerinin, eşlerinin dahi yüzlerine huzurla bakamayacaklarına inandığını ifade eden Erdoğan, ''Ben her zaman kadınların sorunlarının yine bizzat kadınlar eliyle çözüleceğine inandım ve bunu savundum. Her türlü ayrımcılık, şiddet, istismar karşısında bir kurtarıcı beklemek, sihirli bir elin gelerek tüm sorunları çözeceğini ummak, hayal kırıklığından başka hiçbir şey getirmeyecektir. Kadınlar kendi sorunlarına sahip çıkmalı, bunun için samimi mücadele vermeli, en önemlisi de sorunların çözümü için güç birliği yapmak durumundalar'' şeklinde konuştu. Emine Erdoğan, konuşmasında, ''Kadınların ezelden beri bildikleri kainatın dengelerini, erkekler de anlamaya başladıkları zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlayacaktır'' şeklindeki Kızılderili atasözünü dile getirerek, ''Güç birliği, el birliği, gönül birliği içinde dünyanın tüm meselelerine kadın inceliği, kadın zekası ve kadın zarafeti dokunmalıdır'' dedi. -''SORUNLAR O ORANDA YOK OLUP GİDECEKTİR''- Küresel Kadın Zirvesi dolayısıyla, İstanbul'a kendi alanlarında son derece başarılı kadınların geldiğini belirten Emine Erdoğan, bu kişilerin sadece başarılı birer politikacı, başarılı birer yönetici, uluslararası ün kazanmış başarılı iş kadını, bilim kadını olmadıklarını, tüm dünya kadınlarına örnek olan, tüm dünya kadınlarının hayallerini süsleyen, kadınların mücadelesine rehberlik eden birer lider olduklarını söyledi. Türkiye'de kadınların, kız çocuklarının okuması için son dönemde çok yoğun bir seferberlik ve büyük bir kampanya yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, şu anda ilköğretimde okullaşma oranının yüzde 100'e yaklaştığını kaydetti. Okuma-yazma öğrenen her bir kadının çevresindeki kadınlara, aile fertlerine ve yetiştireceği çocuklara örnek olacağını dile getiren Erdoğan, eğitimli kadınların oluşturduğu bir toplumun aydınlık bir toplum olacağına inandıklarını ifade etti. Kadınları güçlü, onurlu ve eğitimli bir toplumun yarınlara umutla bakan toplum olduğunun altını çizen Erdoğan, ''Kadınları güçlü, eğitimli ve onurlu bir dünya yaşanabilir, huzurlu bir dünyadır. Ne kadar fazla kadın yönetici, politikacı olursa dünyanın sorunları o oranda, o hızda yok olup gidecektir. Ne kadar fazla kadın sosyal yaşamın içinde aktif rol alırsa, toplum o denli sağlıklı olacaktır'' diye konuştu.