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Emine Erdoğan: Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi dayanışma içinde sürdüreceğiz

"Türkiye, şiddetten uzak, adil ve eşit bir hayat için tüm çabaların destekçisi olmaya devam edecek"

25 Kasım 2017 19:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye, şiddetten uzak, adil, eşit ve huzurlu bir hayat için ulusal ve küresel çaptaki tüm çabaların öncüsü ve destekçisi olmaya devam edecek. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi dayanışma içinde sürdüreceğiz" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bugünün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, "Türkiye, şiddetten uzak, adil, eşit ve huzurlu bir hayat için ulusal ve küresel çaptaki tüm çabaların öncüsü ve destekçisi olmaya devam edecek. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi dayanışma içinde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan paylaşımında ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca "#KadınaŞiddetİnsanlığaİhanettir" etiketiyle hazırlanan 45 saniyelik videoyu da paylaştı.

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