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Emine Erdoğan'ın Hermes çantasıyla ilgili yazısı nedeniyle yargılanan gazeteci Ender İmrek beraat etti

"İsrafın önlenmesine ilişkin eleştirinin isabetli olduğunu düşünüyorum"

02 Aralık 2020 19:06

Gazeteci Ender İmrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantasıyla ilgili 29 Haziran 2019'da Evrensel Gazetesi'nde yayımlanan "Pırıl pırıl parlıyordu Hermes çanta" başlıklı yazısı nedeniyle açılan davada beraat etti.

İmrek, Emine Erdoğan'a "güzel vasıflar atfetmeyerek" hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. 24 Haziran'da İstanbul 2. Asliye Mahkemesi'nde başlayan davanın üçüncü duruşmasında beraat kararı çıktı.

Bugün görülen duruşmaya katılmayan İmrek, mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında Fransa ambargosu nedeniyle çantanın bir daha gündeme geldiğini belirterek, gazeteci Hande Fırat'ın da çantanın orijinal olmadığı ve Emine Erdoğan'ın israfı sevmediğini vurgulayan bir yazı yazdığını hatırlattı.

"İsrafın önlenmesine ilişkin eleştirinin isabetli olduğunu düşünüyorum"

İmrek, "Bu yazının Emine Erdoğan'ın kamuoyu baskısında kaldığını, çanta meselesine izahat getirmek istediğini ihtiyacını göstermektedir. Bu nedenle yazımda yaptığım israfın önlenmesine ilişkin eleştirinin isabetli olduğunu düşünüyorum" sözleriyle beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, son duruşmada İmrek'in beraatine karar verdi.

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