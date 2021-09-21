Emine Erdoğan, ilk kitabının tanıtımını New York'ta yaptı

Emine Erdoğan, ilk kitabı Afrika Seyahatlerim'in tanıtımını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde New York’taki Türk Evi'nde yaptı.

Emine Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmasına, Afrika'nın iki binin üzerinde dil ve etnik topluluğa sahip, 1 milyarı aşkın nüfusu olan büyük bir zenginlik olduğuna vurgu yaparak, bu potansiyelin Afrika'yı 21'inci yüzyılın parlayan yıldızı yapacağına inandığını dile getirerek başladı.

"Afrika'nın, bambaşka bir yüzünü gördüm”

Emine Erdoğan konuşmasının devamında Afrika seyahatlerine atıf yaparak, “Bende ayrı ayrı hatıraları olan her bir yolculukta, endişenin, neşenin, gözyaşının, dünyanın her yerinde aynı olduğuna yakından şahit oldum. İnsanlığın bütün duygularının evrensel olduğunu içselleştirdim. Anne kalbinin evrensel ritmini işittim. Dünyanın neresine dağılmış olursak olalım insanlık tek ve bütün bir ailedir. Bu bakış açısına sahip olmak, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, kardeşçe kucaklaşmanın anahtarıdır. Birbirinden zengin kültürler barındıran eşsiz Afrika coğrafyasını keşfetme heyecanı sırasında, ‘öteki'ni değil, yakınlıkları keşfettim. Yüzyıllar boyunca sömürgeye, yoksulluğa konu olmuş Afrika'nın, bambaşka bir yüzünü gördüm” diye konuştu.

Emine Erdoğan'ın, ‘Afrika Seyahatlerim' adlı kitabının tanıtımına; Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi ile Brundi, Kuzey Makedonya, Litvanya, Maldivler, Sierra Leone ve Komorlar First Leydilerinin yanı sıra, Eritre Daimi Temsilcisi Sophia Tesfamarian, Rwanda Daimi Temsilcisi Valentine Rugwabiza, Dışişleri, Millî Savunma ve Ticaret Bakanlarının eşleri, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı.