-Emine Erdoğan ''Hayal ve Hakikat'' sergisini açtı İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün dünyanın birçok yerinde adaletten, sevgiden barıştan, iyi niyetten, insana dair bütün güzelliklerden uzak günler yaşandığını ifade ederek, ''İnsani duyarlılığımızın artması için sevgi, adalet ve barış gibi kavramların güçlenmesi gerekir. Bu duyarlılığı artıracak olan alanların başında da hiç şüphesiz sanat geliyor'' dedi. İstanbul Modern'de oluşturulan, kadın sanatçıların 1900'lü yılların başından bugüne uzanan üretim sürecini yansıtan ''Hayal ve Hakikat-Türkiye'den Modern ve Çağdaş Kadın Sanatçılar'' sergisi, Emine Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Serginin açılışında konuşan Emine Erdoğan, sergideki eserlerin herkese yeni ilhamlar sunacağını ve yeni ufuklar açacağını söyledi. ''Hayal ve Hakikat'' adının Türkiye'de bir kadın tarafından yazılan ilk romanın adı olduğunu anımsatan Erdoğan, Fatma Aliye hanımın Ahmet Mithat ile kaleme aldığı bu eserin sadece edebiyat tarihi için değil, sosyal ve kültürel hayat için de önemli bir yer işgal ettiğini vurguladı. Erdoğan, Türk Lirası'nın sonundaki 6 sıfırdan kurtulmak için çok önemli bir operasyon yapıldığını dile getirerek, bu süreç sonunda yeni basılan 50 liralık banknotların arka yüzünde Fatma Aliye Hanım'ın resminin yer aldığını hatırlattı. Erdoğan, serginin diğer ucunda ise eserleri dünyaca ünlü müze ve sergilerde yer bulan ve büyük takdir toplayan kadınların yer aldığına dikkati çekti. Toplumların gelişmişlik seviyesinin sadece siyasi, askeri ve teknolojik sahada gösterdikleri becerilerle ölçülemeyeceğini ifade eden Emine Erdoğan, şunları söyledi: ''Bir toplumun ne kadar ileri bir seviyede olduğunu o toplumda üretilen sanat eserlerine, kültürel değerlere ve sosyal ilişkilere bakarak da anlayabiliriz ve anlamalıyız. Nitekim, tarih boyunca ortaya çıkan güçlü medeniyetler bilim, siyaset, kültür ve sanat gibi alanların hepsinde zirveye çıkmışlardır. İnsanın kendini tanıması, kendi sınırlarını anlaması ve bu sınırları zorlaması sanat yoluyla mümkün olmuştur. İnsanlık, ürettiği bilgiyi ancak estetik bir form altında, bir miras haline getirip, gelecek nesillere aktarma fırsatı bulmuştur. Söz, doğru olmakla birlikte güzel de olduğu zaman kulakları geçmiş, kalplere de tesir etmiştir. Bu nedenle iyi edebiyat olmadan, iyi müzik olmadan, iyi resim olmadan, bireylerin ve toplumların iyi yetişmesinden de söz edemeyiz.'' Erdoğan, kadınların her alanda olduğu gibi sanatta da öne çıkmaları gerektiğine inandığını vurgulayarak, ''Kadınların sanat eserlerine aşina olmaları ve sanat eserleri üretmeleri sağlıklı bir toplum için olmazsa olmaz şartlardan birisidir'' dedi. Bugün kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik faaliyetlere her geçen gün daha fazla katılmaya arzu etmelerinin son derece sevindirici olduğuna dikkati çeken Erdoğan, kadınların toplumun her alanına katılımlarını artırmak için eğitime önem verilmesi gerektiğinin açık olduğunu belirtti. ''Hayal'' ve ''Hakikat'' kelimelerinin ilk bakışta birbirinden uzak ve birbirine tezat kelimeler gibi durduğunu ancak bugün hayal edilebilen şeylerin bir gün hakikat olabilecek olan şeyler olduğunu söyleyen Erdoğan, ''Gerçekliğin soğuk ve rahatsız edici ortamında hakikate belki de sadece hayal ile ulaşmak mümkündür'' dedi. Konuşmaların ardından serginin açılmasında katkı sağlayan bazı kişi ve kuruluş temsilcilerine plaketleri Emine Erdoğan tarafından verildi. Daha sonra Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve beraberindekilerle sergiyi gezdi.