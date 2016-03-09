Emine Erdoğan: Harem, kadınları hayata hazırlayan bir eğitim yuvasıdır

Çevre Bakanlığı'nın düzenlediği 'Tarihimizde İz Bırakan Valide Sultanlar' programında konuşan Emine Erdoğan “Harem, Osmanlı hanedan üyeleri için bir okul ve kadınları hayata hazırlayan bir eğitim yuvasıdır’’ dedi

Tarihin geçmişle gelecek arasında köprü kurmaya imkan tanıdığını söyleyen Erdoğan, “Dün ne olduğumuz gelecekte ne olabileceğimize dair bize fikirler verir. 6 asırlık imparatorluk tarihinde kadınların bıraktığı izler de biz kadınlar için ilham kaynağıdır. Osmanlı hanedanının kadın üyeleri ve harem her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Oryantalistler bir takım hayali tasvirlerle zihinlerde Osmanlı kadınlarına dair olumsuz algılar üretmişlerdir. Nitekim eserlerine baktığımızda çoğu kez dünya zevklerine ve iktidar hırsına müptela kadınlarla karşılaşırız. Oysa harem, Osmanlı hanedan üyeleri için daha çok bir okuldur. Kadınların hayata hazırlandıkları, hayır faaliyetlerini örgütledikleri bir eğitim yuvasıdır. Bu yuvanın başında da valide sultanlar yer alır” ifadelerini kullandı.