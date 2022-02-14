Emine Erdoğan: Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı. Emine Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiğini belirtti.

Erdoğan Twitter hesabından, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı.

Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" paylaşımını yaptı.

Emine Erdoğan'la birlikte Koronavirüs tedavisi gören Erdoğan testinin negatife dönmesinin ardından bugün Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine gitti.