-EMİNE ERDOĞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI NOWSHARE (A.A) - 02.09.2010 - Türk Kızılayının Pakistan'ın Pirsabak kasabasında kurduğu Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerin anahtarları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf tarafından hak sahiplerine dağıtıldı. Hürriyet gazetesinin başlattığı yardım kampanyası kapsamında Türk Kızılayının Pakistan'da yaptığı 120 Mevlana Evi yeni sahiplerine kavuştu. Evlerin anahtarlarının dağıtımı dolayısıyla Hürriyet Mahallesi'nin kurulduğu Pirsabak kasabasında düzenlenen törene katılan Emine Erdoğan, konuşmasına bütün Türkiye'nin ve Türk halkının samimi selamını ileterek başladı. Pakistanlılar'ın çektiği acıyı Türkiye'deki herkesin yüreğinin derinliklerinde hissettiğini ifade eden Erdoğan, ''Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Diyarbakır'da her bir kardeşiniz Pakistan'daki gelişmeleri yakından izliyor'' dedi. Ramazan ayında Türkiye'deki vatandaşların Pakistan için her gün dua ettiğini, Türk ve Pakistan halkının tarih boyunca her zaman bir elin parmakları gibi olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz acılarımızı, hüzünlerimizi, kederlerimizi paylaştık. Biz aynı şekilde sevinçlerimizi paylaştık. Aradaki fiziki mesafe her ne olursa olsun, biz bugün de bir elin parmakları gibiyiz. Biz bugün de kardeşiz bugün de birbirimizin yanı başındayız. 1920'li yıllarda Türkiye düşman kuvvetlerine karşı ulusal bir kurtuluş mücadelesi verirken Pakistanlı kardeşlerimiz dayanışma ruhu ile bizim yanımızda yer aldılar. Pakistanlı kadınların, genç kızların kollarından sıyırıp çıkardıkları bilezikleri Türkiye'ye göndermelerini hiçbir zaman unutmadık. Türkiye 1923'te bir zafer destanı yazarken aynı zamanda Pakistan'da bir dayanışma destanı yazdı. Aradan geçen 90 yılda Pakistan'ın bu fedakarlığını hiçbir zaman unutmadık hiçbir zaman hatıramızdan ve hafızamızdan çıkarmadık. 1999 yılında Türkiye'de Marmara Bölgesi'nde meydana gelen büyük depremin yaralarını sarmak için Pakistan halkının bir kez daha seferber oluşunu da unutmadık. 2005 ve 2008 yıllarında Pakistan'daki depremlerde onların yüreği nasıl yandıysa bizim de yüreğimiz o kadar yandı. O büyük felaketlerde her türlü imkanımızla elimizi uzattık, gönlümüzü uzattık. Şunu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum; yeryüzünde Türkiye ile Pakistan arasındakine benzer bir başka kardeşlik örneği bir başka dayanışma örneği yoktur.'' -''TÜRKİYE'DEKİ YARDIM KAMPANYALARI SÜRÜYOR''- Erdoğan, bugün de Türk Kızılayının gerçekleştirdiği çalışmaları görünce Pakistanlılar'ın ve afetzedelerin acısını biraz olsun azaltabildikleri için Kızılay ekibiyle iftihar ettiğini kaydetti. Türk Kızılayının bugüne kadar çadır, gıda, temizlik malzemesi, battaniye, uyku tulumu, ilaç ve tıbbi malzeme gibi çok sayıda insani yardım malzemesini sel bölgesine ulaştırdığını belirten Erdoğan, ''Nowshare kentinde ve Pakistan'ın diğer bölgelerinde 10 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak çalışmalar süratle ilerliyor'' diye konuştu. Erdoğan, Türk Kızılayının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun da Pakistan'ın değişik bölgelerinde çalıştığına da işaret ederek, Türkiye'deki yardım kampanyalarının devam ettiğini hatırlattı. -GİLANİ'DEN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI- Törene katılan Pakistan Başbakanı Yusuf Ziya Gilani de konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti devletine, milletine ve halkına Pakistanlılar'ın sevgilerini ve şükranlarını iletti. Ülkesindeki sel felaketinin daha önce yaşanan deprem ve tsunamiden daha büyük olduğunu bildiren Gilani, Pakistan'ın çok büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı. Pakistan'daki felaketin bir benzerini tarihlerinde yaşamadıklarını vurgulayan Gilani, Pakistan'ın beşte birinin sular altında olduğunu ve bir o kadar ekilebilir tarım alanının da kullanılamaz hale geldiğini söyledi. En büyük gelir kaynaklarından biri olan tarım ve hayvancılık kaybının geri dönüştürülemeyecek kadar büyük olduğunu ifade eden Gilani, Pakistan'ın altyapısının da tamamen yok olduğunu bildirdi. Gilani, ''Terörle mücadele eden bir ülkeyken yaşadığımız sel felaketi bizi derinden sarstı. Kendimizi toparlamamız zaman alacak. Acil olarak yardıma ihtiyacımız var. Sel felaketinden sonra ölüm kalım savaşı veriyoruz'' dedi. -ANAHTAR DAĞITIM TÖRENİ- İslamabad'dan helikopterle Hürriyet Mahallesi'ne gelen Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, öncelikle psikososyal destek çadırını ziyaret etti. Burada 3 yaşındaki Yasin Khan'ı kucağına alarak seven Emine Erdoğan'ın duygulandığı görüldü. Daha sonra çadırdaki biçki dikiş yapan kadınlarla bir süre konuşan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Gilani'nin eşi Favzia Gilani ile de sohbet etti. Bu arada bir gazetecinin, çadırdaki Yasin Khan'ın ''annem olur musun?'' sözlerini hatırlatması üzerine Emine Erdoğan, ''Ben çocukların hepsinin annesiyim'' dedi. Ziyaretlerin ardından, 120 Mevlana Evi'nin anahtarları hak sahiplerine Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf tarafından dağıtıldı. Törenin ardından Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, İslamabad'a gitti. Öte yandan hava sıcaklığının 50 derecenin üzerinde olduğu Pakistan'da tören sırasında bazı kişilerin fenalaştığı görüldü.