Emine Erdoğan: Gelecek nesillerinde yaşam kalitesinden sorumluyuz

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı\'nda konuşan Emine Erdoğan, \"Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir. Bugün olduğu kadar gelecek nesillerinde yaşam kalitesinden sorumluyuz\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı, bugün başladı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen zirveye, Sıfır Atık Projesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, ulusal ve uluslararası konuşmacılar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehir plancıları, sanayiciler, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

“GEÇMİŞTE YAŞANAN SIKINTILARDA BİZLERE DERS OLDU”

Zirvede açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptı. İstanbul’un 1994’ten önce çok sıkıntılı dönemler yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra değişimleri başlattığını hatırlatan Mevlüt Uysal, İstanbul’un denizleri ve sahilleri kullanılır ve girilir hale geldi. Marmara’da her sahil denize girilebilir bir hal alsın istiyoruz. İstanbul’da toplanan atıklardan da elektrik üretir hale geldik. Geçmişte yaşanan sıkıntılarda bizlere ders oldu. O eksikleri de bertaraf etme konusunda önemli bir mesafe aldık.Çevre adına, suların temizlenmesi ve atıkların toplanması adına önemli bir sorumluluklarımız olduğunu biliyoruz.\" diye konuştu.

“BU TÜKETİM AHLAKI TEMEL BİR SORUN OLARAK KARŞIMIZDA DURUYOR1

Konuşmasında çevre kirliliğine karşı mücadele ve sıfır atık projesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Emine Erdoğan ise, \"Biz bir çatı altında bütün yaratılmışlarla beraber büyük bir ailenin parçası olarak yaşıyoruz. Fakat ne evimize ne de ailemize iyi davranıyoruz. Dünya insanlara ait değildir, insanlar dünyaya aittir. Hakikat bu iken ne yazık ki çevre adına büyük kıyımlar yaşanıyor. Hızlı kentleşme, değişen tüketim alışkanlıkları, birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getiriyor. Günümüz dünyasının belirleyicisi maalesef tüketim. Satın almak adeta bir ritüele dönüşmüş durumda. Çevre krizinin çözümünde bu tüketim ahlakı temel bir sorun olarak karşımızda duruyor\" ifadelerini kullandı.

Kontrol edilemeyen atıkların insan hayatını tehlikeye attığını anlatan Erdoğan, \"Bugün dünyada çevre hareketi öncülerinin ilk tavsiyeleri arasında plastik tabak kirliliğinden kurtulmak için sefertası edinmekte var ancak ne yazık ki dünya adeta bir plastik cennetine dönüşmüş durumda. 2015’te dünyada üretilen plastik miktarı 7.8 milyar tonu bulmuştur. Kişi başına 1 tondan fazla plastik düşüyor. Ne yazık ki kontrol edilmeyen atıklar suya karışarak, hayatı zehirliyorlar\" dedi.

“ÇEVRE İLE KURULAN İLİŞKİ AHLAK İLİŞKİSİDİR”

\"Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir\" diyen Erdoğan, \"Bugünden olduğu kadar gelecek nesillerinde yaşam kalitesinden sorumluyuz. Dünyayı mülkiyetine geçirme yarışında kazanan kimse olmayacaktır. Bu bağlamda çevre sorunları ile mücadele ederken, meselenin etik ve dini boyutu bizi motive edebilir\" diye konuştu.

Emine Erdoğan sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki ramakların son derece umut verici olduğunu söyleyerek, 11 ay boyunca 35 bin kağıt atığın ayrıştırıldığını ve bununla birlikte bin 110 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 590 yetişkin ağacın korunması sağlandığını sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emine Erdoğan’a konuşmalarının ardından banktan ve atıklardan yapılan gitar hediye etti. Emine Erdoğan ise bu hediyeden dolayı Uysal’a teşekkür ederek, çevreci çocuklar ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Zirveyi dinleyen vatandaşlar ise konuşmaların sona ermesinin ardından fuar alanında çevre ile alakalı yapılan çalışmaları inceledi.