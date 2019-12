Emine Erdoğan Gazze için ağladı

Kimler katıldı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Filistin'e barış için yapılan First Lady'ler toplantısında Nazım Hikmet'in Hiroşima'ya atılan atom bombası nedeniyle ölen çocuklar için yazdığı 'Kız Çocuğu' adlı şiirini okudu, savaşta ölen çocuklardan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.Emine Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenen "Filistin’de Barış İçin Kadınlar Toplantısı" İstanbul'da başladı.Four Seasons-Bosphorus Otel’de düzenlenen toplantı kapsamında, Emine Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın eşi Esma Esad, Ürdün Kraliçesi Rania ve diğer katılımcılar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.İstanbul'a gelenler arasında Katar Emirinin eşi Sheikha Mozah’ta Filistin’e destek için uçaktan poşuyla indi.Toplantıya, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA) yetkilileri, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Tekin Küçükali, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) yetkilileri ile Suriye Kızılayı, Ürdün ve Katar’dan yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile Katar emirinin eşi Şeyha Mozah Bint Nasser Al-Missned’i, toplantının yapıldığı salonun girişinde karşıladı. Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun da katıldığı ve saat 13.20’de başlayan toplantı, kısa süre görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.Emine Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenen "Filistin’de Barış İçin Kadınlar" toplantısına, Azerbaycan Parlamento Başkan Yardımcısı Bahar Muradova, Katar Emiri’nin eşi Nasser Al-Missned, Libya Devlet Başkanı Kaddafi’nin kızı Dr. Aisha Muammer Al Kaddafi, Lübnan Cumhurbaşkanı’nın eşi Wafa Sleiman, Pakistan Başbakanı’nın eşi Begüm Fauzia Yusuf Rıza Gılanı, Pakistan milletvekilleri Asmaı Arbab Alamgir, Begüm Nuzhat Sadık, Suriye Devlet Başkanı’nın eşi Esma Esad, Suriye Devlet Bakanı Dr. Bashar Al Shaar, Suriye Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Dr. Diala Al Hajaref, Ürdün Kraliçesi Rania ve Ürdün Planlama Bakanı Suhair Ali katılıyor.Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için yapılan toplantı sonucunda bir bildiri yayımlanacak ve İsrail ile Hamas arasında ateşkes ilan edilmesi istenecek.Toplantının açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, savaşta ölen çocuklardan bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Sık sık gözleri yaşaran Emine Erdoğan, Nazım Hikmet'in ünlü 'Hiroşima' şiirini de okudu.Emine Erdoğan, şunları söyledi:"Bir süredir Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Ambargo insanların tek tek ölümüne neden oluyordu. Şimdi son saldırılarda teker teker ölümlerin yerini toplu ölümler aldı.Sadece iki haftada 800'e yakın insan öldü. Şahit olduğumuz manzarayı kelimelerle ifade etmek mümkün değil.İnsanların üzerine fosfor bombası yağdırılıyor.Elektriği suyu kesilmiş siviller tüm dünyanın gözü önünde insanlık dışı yöntemlerle öldürülüyorlar. Bu vahşet aymazlık ve duyarsızlığın boyutlarını açıkça ortaya koyuyor.Özellikle kadınların ve çocukların bulunduğu durumu anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalıyor.Çocuklar oyun oynadıkları parklarda, bisikletlerin üzerinde öldürüldü. Camilere sığındılar, orada öldürüldüler. Onlar için en sıcak yer annelerin kucağı idi oysa. Halbuki bu çatışlmaların hiç bir tarafında yer almıyorlardı.Biz burada konuşurken bir masum kadın, bir bebek daha ölüyor. Çocukların ölümü masumiyetin ölümüdür. Masumiyetin ölümü de insanlığın çöküşüdür.Çocukları, sivilleri öldürenler bu cinayetlerini haklı çıkaramazlar. Burada her şeyden önce bir anne olarak konuşuyorum.Orada ağır silahlardan çıkan mermiyle bacaklarını kaybeden çocukların anneleri o minik yürekleri nasıl teskin ediyor acaba. Sargı bezi yerine eteğinden bir parça kopararak mı sarıyor yarasını?Bu saldırılar annelik şefkatine de kastediyor. Gazze'de ölen sadece masum siviller, anneler ve çocuklar değil. Bütün insanlığın masumiyeti ve merhameti ölüyor.Burada ölenler Müslüman diye katliama kayıtsız kalanlar kendilerini bir kez daha sorgulasın. Tevrat'ta der ki 'Adam öldürmeyeceksin', İncil'de der ki 'Adam öldürme, zina yapma, hırsızlık yapma, komşunu kendin gibi sev', Kur'an- Kerim'de der ki 'Kim bir canı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim bir canı yaşatırsa bütün bir insanlığı da yaşatmış gibi olur.'Gazzelilerin de hayatı kutsaldır. Gözümüzün önünde kayıp giden insanlığımızdır. Onlar için döktüğümüz gözyaşları o acıları dindirmeye yetmiyor. O insanlar daha somut adımlar atılmasını istiyor. Oradaki insanların giyeceğe, yardıma, dayanışmaya ihtiyacı var. Onlar için umut olabiliriz.Tarih de sizlerden 'Adımları küçük, ancak yürekleri büyüktü' diye bahsedecek. Bu toplantı vesilesiyle yapacağınız çağrı tüm dünyaya yayılacak güçlü bir baskıya dönüşmesini temenni ediyorum.Çağrımız bir an önce saldırıların durması, ateşkesin sağlanması, ambargonun kalkmasıdır. Uluslararası toplumu daha aktif tutum takınmaya davet ediyorum. ABD'nin çekimser oyuna karşı BM, ateşkes talebinde bulundu. Bu çağrıya karşılık verilmesini talep ediyoruz.Gazzeli kadınlar ve çocuklara sesleniyorum: Asla yalnız ve kimsesiz değilsiniz."Emine Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında Nazım Hikmet'in, Hiroşima'ya atılan atom bombası nedeniyle ölen çocuklara ithafen 1956 yılında kaleme aldığı 'Kız Çocuğu' adlı şiirini de okudu.Kapıları çalan benimKapıları birer birer.Gözünüze görünememGöze görünmez ölüler.Hiroşima'da öleliOluyor bir on yıl kadar.Yedi yaşında bir kızım,Büyümez ölü çocuklar.Saçlarım tutuştu önce,Gözlerim yandı kavruldu.Bir avuç kül oluverdim,Külüm havaya savruldu.Benim sizden kendim içinHiçbir şey istediğim yok.Şeker bile yiyemez kiKâat gibi yanan çocuk.Çalıyorum kapınızı,Teyze, amca, bir imza ver.Çocuklar öldürülmesinŞeker de yiyebilsinler.