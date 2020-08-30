Emine Erdoğan'dan Yörük kızı Emine'ye bilgisayar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yörük ailesiyle yayla yayla gezen 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça'nın koyun ve keçilerini güderken bir yandan da doktor olma hayaliyle ders çalıştığına dair haberi paylaşarak, ''Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim'' dedi.

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Torosların kardeleni sevgili kızım Emine! Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız. Gözlerinden öpüyorum.''