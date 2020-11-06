Emine Erdoğan'dan Timur Selçuk mesajı: Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden, gençliğimizin sesiydi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden yorumcu, piyanist, besteci ve orkestra şefi Timur Selçuk için Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, “Ülkemizin yetiştirdiği büyük değerlerden Timur Selçuk’u kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duydum. Şarkıları, gençliğimizin sesiydi” dedi.

“Selçuk’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum” diyen Erdoğan, “Bu vesile ile değerli bestekarımız Münir Nurettin Selçuk’u da rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Selçuk, Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğluydu. 2018 yılında 50. sanat yılını kutlayan usta isim, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet gibi büyük şairlerin şiirlerini besteledi ve seslendirdi. Türk müziğine birçok isim kazandırdı.

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TIKLAYIN - Piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk yaşamını yitirdi