Emine Erdoğan'dan Manavgat paylaşımı: Doğa, üzerine titrememiz gereken yegâne hazinemizdir
28 Temmuz 2021 23:10
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki farklı noktalarda meydana gelen yangınla ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı. Erdoğan, "Doğa, üzerine titrememiz gereken yegâne hazinemizdir. " dedi.
Emine Erdoğan'ın Tweet'i şöyle:
"#Manavgat’taki orman yangınını üzüntüyle takip ediyorum. Hiçbir can zarar görmeden bir an önce söndürülmesini diliyorum. Afetler, telafisi çok zor kayıplara neden oluyor. Doğa, üzerine titrememiz gereken yegâne hazinemizdir. Antalyalılara geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum."