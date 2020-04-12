Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müzeyyen Senar ve Zeki Müren gibi sanatçıların da seslendirdiği "Elbet Bir Gün Buluşacağız" şarkısı ile "evde kal" mesajını tekrarladı.

Emine Erdoğan, klibin giriş bölümüne yaptığı seslendirmede şunları söylüyor:

"Belki bir deniz kenarında, belki büyüklerimizin sıcak yuvasında, belki de özlediğimiz en güzel sokaklarda yeniden el ele tutuşacağız. Sevdiklerimize duyduğumuz hasret bitecek. Sokaklarımız umutla şenlenecek. Mutlu günler bir müjde gibi geri dönecek Ama şimdi hep birlikte evde kalacağız. Elbet bir gün buluşacağız."

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