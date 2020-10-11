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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı: İçlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli özgüven ortamını sağlamak ortak görevimiz

11 Ekim 2020 12:33

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajında, "Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli özgüven ortamını sağlamak ortak görevimiz." düşüncesini dile getirdi. 

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün. Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli özgüven ortamını sağlamak ortak görevimiz." ifadesini kullandı. 

 

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel BaşkanıRecep Tayyip ErdoğaneşiEmine ErdoğanDünya Kız Çocukları Günü
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