T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum

Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne kimin aday olması gerektiği konusunda ilk kez görüş dile getirdi

14 Mayıs 2014 10:09

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AKP'nin Afyonkarahisar'daki kampında kadın milletvekilleriyle yaptığı sohbet toplantısında, haftalardır tartışılan Çankaya Köşkü'ne kimin aday olması gerektiği konusunda ilk kez görüş dile getirdi. Emine Erdoğan, bazı kadın milletvekillerinin "Sayın Erdoğan'ın partinin başında kalmasını istiyoruz" sözleri üzerine "Ben de Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum" karşılığını verdi.

 

Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum

 

AKP'nin Kızılcaham'dan vazgeçip Afyon'da yaptığı son kampında, önceki toplantılara kıyasla daha renkli anlar yaşandı. Milletvekillerinin ailelerinin kampa katılmaması nedeniyle hem Başbakan Erdoğan'ın, hem de Emine Erdoğan'ın uzun toplantı maratonları dışında küçük gruplarla sohbet etme olanağı doğdu. Kampın ikinci gününde Emine Erdoğan, kadın milletvekilleriyle çay içti. Sohbet, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına geldi. Bazı kadın milletvekilleri, "Başbakanımızın, partinin başından gitmesini istemiyoruz" sözlerine destek veren Emine Erdoğan, "Ben de Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum. Partinin başında kalması ve Başbakan olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Madem öyle ikna edin" dedi.

ETİKETLER

emine erdoğanbaşbakan erdoğanakpak partiafyon kampıadaycumhurbaşkanlığıseçimlercumhurbaşkanı olmasını istemiyorumkadın vekillersohbet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24