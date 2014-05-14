Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AKP'nin Afyonkarahisar'daki kampında kadın milletvekilleriyle yaptığı sohbet toplantısında, haftalardır tartışılan Çankaya Köşkü'ne kimin aday olması gerektiği konusunda ilk kez görüş dile getirdi. Emine Erdoğan, bazı kadın milletvekillerinin "Sayın Erdoğan'ın partinin başında kalmasını istiyoruz" sözleri üzerine "Ben de Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum" karşılığını verdi.

Emine Erdoğan: Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum

AKP'nin Kızılcaham'dan vazgeçip Afyon'da yaptığı son kampında, önceki toplantılara kıyasla daha renkli anlar yaşandı. Milletvekillerinin ailelerinin kampa katılmaması nedeniyle hem Başbakan Erdoğan'ın, hem de Emine Erdoğan'ın uzun toplantı maratonları dışında küçük gruplarla sohbet etme olanağı doğdu. Kampın ikinci gününde Emine Erdoğan, kadın milletvekilleriyle çay içti. Sohbet, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına geldi. Bazı kadın milletvekilleri, "Başbakanımızın, partinin başından gitmesini istemiyoruz" sözlerine destek veren Emine Erdoğan, "Ben de Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum. Partinin başında kalması ve Başbakan olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Madem öyle ikna edin" dedi.