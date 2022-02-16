Emine Erdoğan, Covid-19'u atlattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Covid-19'u atlatarak izolasyon sürecini tamamladı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.

5 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru, 10 Şubat'ta, 2 gündür yapılan testlerin negatif çıktığını açıklamıştı. Erdoğan bir gün sonra programına geri dönmüş, yaptırdığı 5 Koronavirüs aşısının faydasını gördüğünü söylemişti.