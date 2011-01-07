-EMİNE ERDOĞAN ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ ERZURUM (A.A) - 07.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan, bakan eşleriyle birlikte Erzurum'daki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Zübeyde Hanım Çocuk Yuvası'nda kalan çocukları ziyaret etti. Erzurum 2011 Winter UNIVERSIADE kapsamında yapılan spor tesislerinin açılışı için Erzurum'da bulunan Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın eşi Şeyma Akdağ ve diğer ilgililer, Zübeyde Hanım Çocuk Yuvası'na geldi. Emine Erdoğan, çocuk yuvasının girişinde, çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Çocuk yuvasının eğitim odalarını gezen Erdoğan, 0-6 yaş grubu sınıfın kapısında kendisine çikolata ikram eden Baran'ı, Sağlık Bakanı Akdağ'ın kızı Remziye Akdağ ile birlikte bir süre sohbet ederek, sevdi. Yuvada bulunan eğitmenlerle 0-6 yaş grubu çocukların bulunduğu odayı da gezen Emine Erdoğan, Yağmur bebeği kucağına alıp, uzun süre sevdi. Buradaki eğitmenlerden çocukların bakımı hakkında bilgi alan Erdoğan, çocuklara oyuncak, mont gibi eşyaların bulunduğu hediye paketleri verdi. ''Papatya Grubu'' sınıfındaki Fırat Süngü'nün (11) yaptığı resimleri inceleyen Erdoğan, ''Bu resimleri hiçbir yere bakmadan kendisi düşünerek yapmış. Tıpkı bir ressamın resimleri gibi olmuş. Çok etkiledim'' dedi. Süngü de yaptığı resimlerin konusunu Emine Erdoğan'a ayrıntılı şekilde anlattı. Emine Erdoğan, Fırat Süngü'ye özel resim kursu verilmesi için İl Sosyal Hizmetler Müdürü Sultan Murat Aydın'a talimat verdi.