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Politika

Emine Erdoğan, büyükelçi eşleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi

16 Ağustos 2018 19:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.  Emine Erdoğan ve misafirleri Osmanlı Saray Sultanları Sergisini de  ziyaret etti. 

(FOTOĞRAF) 

ANKARA (DHA) 

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