Emine Erdoğan: Brooklyn Köprüsü tanklarla kapatılsaydı, ABD ne yapardı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmeleri haftasında New York'ta, Türkiye İşkadınları Derneği (TİKAD) tarafından düzenlenen konferansta "Brooklyn köprüsü tanklarla kapatılsaydı Amerikan devleti ne yapardı?" diye konuştu.

Darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Marmaris’te İstanbul’a gelmelerini anlatan Emine Erdoğan, “Yolculuğumuz boyunca, gözlerimizden okunan tek şey, yürüdüğümüz yolun değerine olan inancımız ve kararlılığımızdı. Her ne yaşayacaksak, milletimizle birlikte yaşayacaktık. O gece, tarihe bir demokrasi hareketi olarak geçeceğine inandığım demokrasi nöbetlerine karışarak İstanbul'a indik” şeklinde konuştu.



New York'ta düzenlenen ‘Büyüyen Türkiye, Gelişen Demokrasi' panelinde bir konuşma yapan Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine bazı ülkelerin sessiz kalmasını eleştiren açıklamarında "Böyle zamanlarda, düşmanlarınızın ne yaptığından çok, dostlarınızın ne yaptığı önem kazanır. Nitekim dost bildiğimiz bazı ülkeler, bu açık darbe girişimini kınamakta dahi çekimser kalmışlardır" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere gittiği ABD ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, New York'ta Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) düzenlediği "Büyüyen Türkiye, Gelişen Demokrasi' paneline onur konuğu olarak katıldı. Harvard Club'da gerçekleştirilen toplantıya ABD'nin seçkin akademisyen, gazeteci, iş kadınları ve iş adamları iştirak etti.



'Parlamentomuzun bombalandığı bir olayda ne yazık ki, bazı dostlarımız sessiz kaldı'

Panele katılanlarla 15 Temmuz sürecinde yaşanılan büyük bir hayal kırıklığını da paylaşmak istediğini dile getiren Emine Erdoğan "Yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz, binlercesinin yaralandığı, parlamentomuzun bombalandığı bir olayda ne yazık ki, bazı dostlarımız sessiz kalmıştır. Böyle zamanlarda, düşmanlarınızın ne yaptığından çok, dostlarınızın ne yaptığı önem kazanır. Nitekim dost bildiğimiz bazı ülkeler, bu açık darbe girişimini kınamakta dahi çekimser kalmışlardır. Türkiye'ye her fırsatta demokrasi karnesi veren kurum ve kuruluşlar, milletimizin kararlı mücadelesini görmezden gelmiştir. ‘Kim kazanırsa' bekleyişi içinde, yarım ağızlı kınamalar yapmış, hatta darbenin kurgu olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Bu akla ziyan yorumların, ölümle burun buruna gelmiş bir milletin hissiyatında neler uyandırabileceğini, vicdanlarınıza bırakıyorum" şeklinde konuştu.



'Tankların sokaklarda sivilleri ezmesi gerçeğin ta kendisi'





"Lütfen bir empati yapın. Benzer bir hadise, ABD'de yaşansaydı, mesela Brooklyn Köprüsü tanklarla kapatılsaydı, ABD ne yapardı Ya da Capitol binası bombalansaydı, sorumluların tespiti için nasıl bir seferberlik başlatılırdı" diye soran Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Ankara'da, İstanbul'da yaşananlar da bunlardır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, Meclisimizin ve önemli devlet kurumlarının bombalanması, film sahnelerinden alınmış görüntüler değildir. Tankların sokaklarda sivilleri ezmesi, F16'ların milletimizin üzerine bombalar yağdırması gerçeğin ta kendisidir."



'Millet, 15 Temmuz'da mücadelesini bizzat tankların yürümesine engel olarak vermiştir'





Konuşmasında 15 Temmuz gecesini anlatan Erdoğan, darbe girişimini tarihi bir dönüm noktası olarak tanımlayarak "55 yıl önce kendi seçtiği başbakanın idam edilmesine engel olamayan bir millet 15 Temmuz'da mücadelesini bizzat tankların yürümesine engel olarak vermiştir" dedi.

'Dünya siyaseti çok önemli dönemeçlerden geçiyor'

Panelin açılışında bir konuşma yapan Emine Erdoğan, dünya siyasetinin, çok önemli dönemeçlerden geçtiğini ifade etti. ABD'nin seçimlere hazırlandığına dikkat çeken Emine Erdoğan, ABD toplumu için de siyasetin öncelikli gündem maddesi haline geldiğini belirterek yaklaşan seçimlerin, ABD toplumuna hayırlar getirmesini diledi. ABD'nin insanlık tarihinin en önemli tecrübelerinden biri olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Bu göçmenler ülkesi, en büyük küresel sorunlarımızdan birisi olan mültecilik meselesinin çözümü konusunda ilham kaynağı olabilir. Farklı dinlerden, farklı etnik yapılardan insanların, bir arada, barış içinde yaşaması, medeniyetin önemli bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

'Farklılıkların bir arada yaşaması, Türkiye'de sentetik bir olgu değil'

Emine Erdoğan, Ortaçağın büyük sosyoloğu İbn Haldun'un ‘Coğrafya kaderdir' şeklindeki sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti: "Gerçekten de, bir ada toplumunda yaşamakla, geniş bozkırlarda yaşamak, aynı şey değildir. Her coğrafyanın alın yazısı farklıdır. Türkiye coğrafyası da, göç yolları üzerinde bulunmanın getirdiği zenginlikleriyle, insanlık tarihinin en müstesna tecrübesini taşımaktadır. Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, pek çok modern ülkenin de ilgi alanına girmektedir. Zira 40'dan fazla ülke, kendi tarihini yazmak için, bizim arşivlerimizi kullanmak durumundadır. Farklılıkların bir arada yaşaması, Türkiye'de sentetik bir olgu değildir. Binlerce yıllık tarihsel tecrübeye dayanmaktadır. Bu yönüyle, modern demokrasimiz için de, doğal bir beslenme kaynağıdır. Böylesine zengin bir geçmişi, ancak paylaşımcı bir demokrasi anlayışı ile taşıyabileceğimize inanıyoruz. Bu duygu, milletimizin tüm fertlerinde mayalanmıştır."



'Her darbe, ülkemizin enerjisinden çalmıştır'





Güncel gelişmelere bakarak, ‘Türkiye'de neler oluyor' sorusunun akla geleceğini ifade eden Emine Erdoğan, "Türkiye'de yaşanan, bir milletin demokrasi yolculuğudur. Bu öyle bir yolculuktur ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni, kuruluşunun 100. yılında, vesayetlerden arınmış, her açıdan güçlü bir ülke olmaya hazırlamaktadır. Yoldaki bozuk satıhlar zaman zaman bizleri sarssa da, bazen birileri menzile varmamızı engellemek istese de, motive olduğumuz temel mesele, budur. 2023'te, ekonomisiyle ve demokratik kazanımlarıyla, yaşadığımız coğrafyanın hakkını verecek bir noktaya varabilmektir" dedi. Emine Erdoğan, Türkiye'yi yakından takip eden dostların demokrasimizi hedef alan darbeler tarihini çok iyi bildiğini belirterek, "Ne yazık ki çeşitli vesayet odakları, her on yılda bir, milletimizin iradesini yok sayan girişimlerde bulunmuştur. Her darbe, ülkemizin enerjisinden çalmış, milletimize yıllar kaybettirmiştir. Ta ki, 15 Temmuz'a kadar. 15 Temmuz darbe girişimi, demokrasi tarihimiz için bir dönüm noktasıdır. 55 yıl önce, kendi seçtiği Başbakan'ın idam edilmesine engel olamayan bir millet, 15 Temmuz'da, mücadelesini bizzat tankların yürümesine engel olarak vermiştir. Bu gelişmenin tesadüf olmadığına inanıyorum" şeklinde konuştu.

'İktidarın milletten başka hiçbir dayanağı olmadı'

Türkiye'nin 2002'den bu yana, ‘millî iradeyi hâkim kılmak' felsefesiyle yönetildiğine dikkat çeken Emine Erdoğan şöyle devam etti "Bu iktidarın, milletten başka hiçbir dayanağı olmamıştır. Bütün yatırımını da, ‘milli irade' bilincini güçlendirmeye yapmıştır. Yani demokrasiyi, ilmek ilmek dokumuştur. Nitekim 15 Temmuz, bu yatırımın ne kadar değerli olduğunu hepimize göstermiştir. Gencecik insanlar, kadınlar, bir gece yarısı, herhangi bir silahları olmaksızın, sadece bayraklarını alarak, donanımlı tankları durdurmak üzere sokağa çıkmıştır. Burada biraz durup, düşünmenizi isterim. Parlamentoyu bombalayacak, Cumhurbaşkanı'na suikast düzenleyecek kadar gözü dönmüş hainlerin karşısına, sadece bayrağınızı kuşanarak çıkıyorsunuz. Ölümü göze alıyor, hayatınızı ülkenize siper ediyorsunuz."



'Tepemize bombalar yağdırmak üzere bekleşen F16'ların arasından geçerek İstanbul'a gittik'





Milletin bu tavrının tek başına rasyonel bir akılla izah etmenin mümkün olamayacağını dile getiren Emine Erdoğan, "15 Temmuz gecesi, biz de Cumhurbaşkanımızla birlikte, tepemize bombalar yağdırmak üzere bekleşen F16'ların arasından geçerek Marmaris'ten İstanbul'a gittik. Yolculuğumuz boyunca, gözlerimizden okunan tek şey, yürüdüğümüz yolun değerine olan inancımız ve kararlılığımızdı. Her ne yaşayacaksak, milletimizle birlikte yaşayacaktık. O gece, tarihe bir demokrasi hareketi olarak geçeceğine inandığım demokrasi nöbetlerine karışarak İstanbul'a indik" dedi. Darbe girişimi sırasında 173 sivil, 63 polis ve 5 askerin hayatını kaybettiğini; 2 bin 194 vatandaşın yaralandığını kaydeden Emine Erdoğan, "Acımız hâlâ taze. Buraya gelmeden önce, bayram vesilesiyle gazilerimizi ve şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Ve kendimizi yine milletimizin geniş yüreğinde teselli ettik. Zira bütün acılarımıza rağmen 15 Temmuz'a dair en büyük tesellimiz, ‘milli irade' mayasının, bu ülkede ne kadar sağlam şekilde tuttuğunu görmek oldu. Bu süreçte, vesayet odaklarına yaşam alanı kalmamıştır" şeklinde devam etti.

'Darbeyi meşru gösterecek süreç ilmek ilmek örüldü'

Vesayet odaklarının çeşitli güç merkezleriyle yaptıkları hain ittifaklarla, Türkiye'yi darbeye hazırladıklarına dikkat çeken Emine Erdoğan, "Son üç yılda Türkiye'de yaşanan olaylara baktığınızda bu konuda sistemli bir gayret olduğunu görürsünüz. Gezi olayları, 1725 Aralık hadiseleri bunun adımlarıdır. 15 Temmuz darbe girişimi itibarıyla, olayları geriye doğru sardığınızda, birilerinin de darbeyi meşru gösterecek süreci ilmek ilmek ördüğünü görürsünüz. Geldiğimiz noktada, şunu kesin olarak biliyoruz ki, 15 Temmuz darbe girişimi, 50 yıldır ülkemizin maddi ve manevi birikimini sömüren Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu konuda hiçbir kuşku yoktur. Örgüt mensuplarının itirafları bunu göstermektedir. Yargı, emniyet ve askerî kurumlardaki FETÖ yapılanması, bunu açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.



'FETÖ, pek çok ülkede masum görünümler altında teşkilatlanmış'





Emine Erdoğan, tüm dünyaya kendini barışçıl bir hareket olarak tanıtan bu örgütün pek çok ülkede, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi masum görünümler altında teşkilatlandığına dikkat çekti. Şeffaflıktan uzak bu sinsi yapının kendi ülkesinin gerçeklerini çarpıtarak, uluslararası kamuoyunu da yanlış bilgilendirdiğini ifade eden Emine Erdoğan, FETÖ'nün kendi amaçları uğruna tüm insani değerleri hunharca kullandığını; verdiği zararın boyutlarının sınırlarımızı da aştığını kaydetti. Türkiye'nin şu anda, bu terör örgütünün devlet kurumları içindeki yapılanmasına karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü bildiren Emine Erdoğan şöyle devam etti "İlişki ağı son derece karmaşık bu yapının temizliği, elbette kolay olmayacaktır. Bu noktada, hukuk dairesinde devletimizin titiz çalışmaları sürmektedir. Burada hepimizin en büyük arzusu, bu sürecin en adil ve hızlı biçimde yürütülmesidir." Erdoğan şöyle devam etti:

'Savaşların bittiği bir dünya umudunda birleşelim'

"Doğrusu burada sizlere, Türkiye'de son 14 yılda yaşanan değişimin hikâyesini anlatmak isterdim. Eğitim alanında, kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda, ekonomik büyümede kat ettiğimiz mesafeyi, rakamlarla dile getirmeyi arzu ederdim. Uluslararası toplumun sessiz kaldığı bir konuda, 3 milyon mülteciye kucak açan ülkemizde, 150 binden fazla yeni doğan Suriyeli bebeğin hikâyesini anlatmak isterdim. Ödediğimiz onca bedele rağmen, kadınları, çocukları ve en önemlisi insanlığı ayakta tutmanın verdiği hazzı, paylaşmayı çok isterdim. Ama tüm bunları anlatacak vaktimiz yok. Bu nedenle, sizleri Türkiye'ye, gelişmeleri bizzat yerinde görmeye davet ediyorum. Bir darbe anayasasının ve bazı sistemik sorunların gölgesi altında, 14 yıldır bir milletin kendini adadığı demokrasi yolculuğunu, farklı kaynaklardan dinlemenizi isterim. Sivil toplum kuruluşlarımız bu diyaloğun aracılığını yapabilirler." Katılımcılara ve TİKAD üyelerine teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: "Mevlana Hazretleri, ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' diyor. Bizler de, herkes için demokrasi istediğimiz, savaşların bittiği bir dünya umudunda birleşelim. Denizlerin, çocuk ölümlerini değil, insanlığın parlak geleceğini hatırlattığı bir ufuk olması dileğinde buluşalım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Büyüyen Türkiye, Gelişen Demokrasi Paneli'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum."