Emine Erdoğan, BM'de konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) binasında gerçekleştirilen "Kadın ve Kız Çocuklarının Mali Yönden İyileştirilmesi" başlıklı konferansa katılarak, bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Emine Erdoğan, BM Zirvesi için New York'ta bulunan lider eşlerinin iştirak ettiği ve Belize Başbakanı Dean Barrow'un eşi Kim Simplis Barrow'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa katıldı.

Konferansta özel davetle yaptığı konuşmada Erdoğan, kadın ve kız çocuklarının mali yönden iyileştirilmesinin en önemli konuların başında geldiğini belirtti.

Emine Erdoğan, Türkiye'de gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşlarınca verilen eğitim teşviklerinden ve himayesindeki projelerden örnekler verdi.

Türkiye'nin sığınmacılara desteği

Özellikle savaş şartlarında en büyük zorluğu kadın ve çocukların yaşadığını ifade eden Erdoğan, Irak ve Suriye'de devam eden savaşlar nedeniyle Türkiye'ye çok sayıda sığınmacı geldiğine dikkati çekti. Emine Erdoğan, "Ülkemiz vatandaşları için yaptığımız eğitim faaliyetlerini, aynı hassasiyetlerle ülkemize gelen bu sığınmacılar için de yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, misafir olarak tanımladığı ve sayıları 1.5 milyona ulaşan sığınmacılara, Türkiye'nin hiçbir etnik ve dini ayrımcılık yapmadan kapılarını açtığını ve açmaya da devam ettiğini anlattı.

Sığınmacı genç kadınlar için mesleki eğitim kursları açıldığını, kültürel, sanatsal, sportif aktivitelerden faydalanmalarının sağlandığını, psikososyal destek hizmetleri ile rehabilitasyonlarının yapıldığını bildiren Emine Erdoğan, "Fakat bu süreçte Türkiye'ye uluslararası kamuoyundan hiçbir destek gelmedi. Tüm bunları öz kaynaklarımızla yaptık" dedi.

Emine Erdoğan, dünyada savaş şartlarındaki kadın ve çocuklar adına, vicdanların bu büyük trajediyi fark etmesi ve insanlığın artık ortak bir adım atması beklentisini dile getirdi.

Kadınların ve kız çocuklarının mali yönden iyileştirilmesinin ilk adımı olarak Türkiye'de gerçekleştirilen eğitim seferberliğinin tüm dünyaya örnek olacağını umduğunu kaydeden Emine Erdoğan, "Güç birliği, özellikle de tecrübe paylaşımı çok güzel hedeflere ulaşabilmenin ilk adımı olacaktır" dedi.

Konferansta, Emine Erdoğan'ın yanında BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un eşi Yoo (Ban) Soon-taek oturdu.