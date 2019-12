-EMİNE ERDOĞAN: BİZ KIRIP DÖKENLERDEN OLAMAYIZ İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ''Biz kırıp dökenlerden olamayız. Biz kalpleri incitenlerden olamayız. Yalan, iftira, seviyesiz üslup, hareketimizde, bizim gönlümüzde, bizim dilimizde kendisine yer tutamaz'' dedi. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Bağış, eşi Beyhan Bağış ile Pendik Green Park Otel'de İstanbul 1. Bölge AK Parti teşkilat mensupları için kahvaltı verdi. Kahvaltıya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmasına, ''Sayın Başbakanımızın size saygı ve selamlarını da iletmek istiyorum bu vesileyle'' diye başlayarak, İstanbul 1. bölge milletvekili adaylarına, tüm teşkilata başarılar ve kolaylıklar diledi. Seçimlere 13 gün kala tüm teşkilatın heyecanının dorukta olduğunu ifade eden Erdoğan, ''İnşallah önümüzdeki 13 günü de sabırla, daha çok çalışarak daha fazla gayretle geride bırakırsak güzel neticelerini hep birlikte göreceğiz. Yarışın çok daha hız kazandığı bir etaba girmiş durumdasınız. Çok zorlu, çok kritik bir dönemeçte olduğumuzun her biriniz farkındasınız'' dedi. Bu süreçte daha fazla aileye ulaşarak başarı çıtasının yükseltileceğine gönülden inandığını da kaydeden Erdoğan, ''Ben 12 Haziran seçimini, 3 Kasım ve 22 Temmuz seçimlerinden çok daha önemli bir seçim olarak görüyorum'' diye konuştu. 3 Kasım seçimlerinden sonra Türkiye'nin her alanda ilkleri yaşadığını, rekorlar kırdığını, çok güzel gelişmelere şahit olduğunu, çok önemli yatırımların yapıldığını anlatan Erdoğan, ''Türkiye'de yatırım ve reformların hız kesmesi ülkemiz ve milletimiz için felaketle eşdeğer olur'' dedi. 2023 gibi bir hedefin belirlendiği bu süreçte bir gönülsüzlük, bir yorgunluk, bir bıkkınlığın milletin emanetine haksızlık olacağını da belirten Erdoğan, geçen hafta Egemen Bağış ile Yunanistan'ın Batı Trakya kesimine gittiklerini, oradakilerle kucaklaştıklarını anımsattı. Emine Erdoğan, ''Elbette Yunanistan hükümeti, insan hakları noktasında geçmişe oranla çok daha hassas tutum içinde. Önemli olan bizim oradaki kardeşlerimizin arkalarında onların hakkını savunacak güçlü bir devletin olduğunu hissetmeleri ve bunun huzurunu yaşamalarıdır'' dedi. O bölgede mevcut sıkıntıları aşma konusunda daha fazla umut taşıdıklarına şahit olduklarını da dile getiren Erdoğan, bütün bunların güçlü bir Türkiye'nin eseri olduğunu söyledi. -''TÜRKİYE BİR UMUT IŞIĞI OLARAK GÖRÜLÜYOR''- Saray Bosna'dan Açe'ye kadar, Pakistan'dan Tunus'a kadar çok geniş bir coğrafyada Türkiye'nin bir umut ışığı olarak görüldüğüne dikkati çeken Emine Erdoğan, Türkiye içinde de her bir vatandaşın hükümet yatırımlarını, reformları günlük yaşamlarında hissettiklerini anlattı. Erdoğan, ''Bunların daha ileri standartlara ulaşmasını diliyorum. 12 Haziran hem 74 milyon için önemli, hem de bölgemizdeki, çevremizdeki halklar için çok önemlidir'' diye konuştu. Parti teşkilatının aslında bir partinin oylarını artırmak için değil, bir insanlık davasını daha yükseğe taşımak için gayret gösterdiğini de vurgulayan Erdoğan, şöyle dedi: ''AK Parti geride bıraktığımız 8,5 yıllık iktidarında makamların, rütbelerin, payelerin partisi değil, hizmetin partisi olduğunu açık açık göstermiştir. AK Parti millete hizmet hareketi, millet ve ülke için eser üretme hareketi olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Esasen AK Parti bir gönül hareketi, bir gönüllüler hareketi olduğunu ispat etmiştir.'' Teşkilat mensuplarının yorulmadan çalışmalara devam edeceğine inandığını da söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da diğerlerinden farkınızı muhafaza etmenizi özellikle rica ediyorum. Biz kırıp dökenlerden olamayız. Biz kalpleri incitenlerden olamayız. Yalan, iftira, seviyesiz üslup, hareketimizde, bizim gönlümüzde, bizim dilimizde kendisine yer tutamaz. Biz gönüller yıkmak için değil, gönüller kazanmak için yola çıkmış bir hareketiz. Bugüne kadar hep gönüller kazandık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Rakiplerimizin kışkırtmalarına lütfen aldanmayın. Rakiplerimizin sizi çekmek istedikleri seviyeye lütfen inanmayın. Vakarla, gururla, ağır başlılıkla bu süreci nihayete erdireceğinizi ben zaten biliyorum.'' Emine Erdoğan'a konuşmasının ardından AK Parti teşkilatlarınca halı ve süs eşyasından oluşan hediyeler ve çiçekler sunuldu. Erdoğan, partililerle fotoğraf da çektirdi.