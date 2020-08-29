Emine Erdoğan, aşure tarifi paylaştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aşure günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda aşure tarifi vererek, "Kerbela’nın kalplerimizde hiç dinmeyecek acısı, sevgi ve kardeşlikle birbirimize tutunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatsın" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, aşure gününde yaptığı aşurenin fotoğraflarını ve tarifini paylaştı. “Aşureye vazgeçilmez tadı katan, reçetesinde gizli sevgi, birlik ve hoşgörü malzemesidir” diyen Erdoğan, devamında aşurenin tarifini verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Aşure Günü’nün, taşıdığı güzide anlamlarla, tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Allah tuttuğumuz Muharrem oruçlarını kabul buyursun. Kerbela’nın kalplerimizde hiç dinmeyecek acısı, sevgi ve kardeşlikle birbirimize tutunmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatsın.