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Emine Erdoğan, Arakanlı sığınmacıları ziyaret etti

"Hepimizin çoluk çocuğu var. Bizim çocuğumuz değil diye görmezden gelemeyiz"

07 Eylül 2017 18:11

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları Kutupalong Kampı'nı ziyaret ederek yardım dağıttı.

Yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bilgi alan Erdoğan, "İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate alırlar hem yardım olarak hem de siyasi çözüm olarak. Çözülmesi gereken mesele. Bu çağda böyle bir vahşet inanılır gibi değil ve dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Eğer suçlu varsa suçluya yönelik yapılmalı bu yapılanlar ama normal insanlara, halka bu yapılmamalı" diye konuştu.

Erdoğan, uluslararası topluma çağrı yaparak, "Hepimizin çoluk çocuğu var. Bizim çocuğumuz değil diye görmezden gelemeyiz. Hepimiz sorumluyuz bunda. Buraya bunun için geldik. Dünya kamuoyuna duyurmak için geldik. Yardım için geldik. Lütfen elinden gelen her şeyi yapsın herkes" dedi.

Heyette yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak kampa gelen Arakanlı Müslümanların yanında olduklarını göstermek için Bangladeş'te bulunduklarını söyledi. 

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