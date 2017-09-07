Emine Erdoğan Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e gitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e gitti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emine Erdoğan, Myanmar'ın Kuzey Rakhayn eyaletindeki Rohingyalar için Bangladeş'e gitti. Emine Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AkP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da eşlik etti.

Heyette, ayrıca, TİKA Başkanı Serdar Çam, afad Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydın da yer aldı.

Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları kampları ziyaret edecek olan Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi alacak, Türkiye'nin oluşturacağı insani yardım köprüsü için ön hazırlıkları tamamlayacak.