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Emine Erdoğan: Annelerin gözyaşı dinsin

Emine Erdoğan, 'Hangi görüşe hangi etnik kökene mensup olursak olalım vicdan adına insanlık adına annelerin gözyaşlarını dindirmek için sesimizi yükseltmemiz lazım' dedi

08 Mayıs 2013 20:48

''Anneler ağladıkça bir ülke huzurlu olamaz'' diyen Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu anneler gününün farklı olması için etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun herkesi birlik olmaya çağırdı.

Anneler Günü yaklaşırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan mesaj geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile katıldığı "Türkiye'de Anne Olmak, Annelerimiz" konulu panelde konuşan Erdoğan, ''Hangi görüşe hangi etnik kökene mensup olursak olalım vicdan adına insanlık adına annelerin gözyaşlarını dindirmek için sesimizi yükseltmemiz lazım. Ülkemizde yıllardır gözyaşı döken anneler var.

 

'Anneler günü farklı olsun'

 

Bir ülkede anneler ağlıyor evlat hasreti çekiyorsa inliyorsa o ülkede huzur kardeşlik asla egemen olmaz. Mesele sadece annelerin değil, hepimize annemize anne olan vatanımızın meselesidir. Ben 2013 yılı Anneler Günü'nün Türkiye'nin en güzeli olacağına inanıyorum. Bu anneler günün farklı olması için tüm anneleri sevindirmesi elini, bedenini ortaya koymaya çağrıyorum'' dedi.

 

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