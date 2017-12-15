EMİNE ERDOĞAN: 1 MİLYON İNSANIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ BİR DÜNYADA İNSANLIK OBEZİTE İLE MÜCADELE EDİYOR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

İstanbul\'da katıldığı bir programda konuşan Emine Erdoğan, \"Ne yazık ki yılda 1 milyon insanın açlıktan öldüğü bir dünyada insanlık obezite ile mücadele ediyor. Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısının neredeyse 3 katı\" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Salık Bilimleri Üniversitesi\'nin birlikte düzenlediği \'Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi, Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Sempozyumu\'nun açılış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu katıldı.

\"BİZİM İÇİN ASIL OLAN BEDEN VE ZİHİN BÜTÜNLÜĞÜ\"

Burada konuşan Emine Erdoğan, beden ve zihin eğitimini en güzel şekilde tamamlamış nesillere ihtiyaç olduğunun altını çizerek, \"Bizim için asıl olan beden ve zihin bütünlüğünü birlikte inşa edilmesidir. Bir boyut ihmal edildiğinde gelişim eksik kalır. Uzmanlar obezitenin en önemli nedenleri arasında sağlıksız beslenmenin yanında hareket yetersizliği olduğunu söylüyorlar\" İfadelerini kullandı.



ANNE SÜTÜ OBEZİTE RİSKİNİ AZALTIYOR

Anne sütünün önemine değinen Erdoğan, \"Yaratıcının bir mucize olarak insanlığa verdiği anne sütü obezite dahil olmak üzere birçok hastalığın panzehiridir. Uzmanlar anne sütünün obeziteye yakalanma riskini azalttığını söylemektedir. Çocukları 6 ay boyunca sadece anne sütüyle besleyip 2 yıl süresince emzirerek sağlıklı bir geleceğin temeli atılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü\'nün okullarda yaptığı Çocukluk Çağı Obezite Araştırması çocukların sadece anne sütü alma süresinin ortalama 4 buçuk ay olduğunu göstermektedir. Bu sürenin daha da uzatılması hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Devlet bu çerçevede doğum yapan kamu görevlisi kadınlarımıza ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 2 saatlik anne süt izni imkanı vermiştir. Bu tür sosyal politikalar aile bilinci ile birleştiğinde daha sağlıklı nesillere kavuşacağız\" dedi.

\"OBEZİTEDEN ÖLENLERİN SAYISI, AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISININ 3 KATI\"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ne yazık ki yılda 1 milyon insanın açlıktan öldüğü bir dünyada insanlık obezite ile mücadele ediyor. Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısının neredeyse 3 katı. Obezitenin bir de böyle bir yanı var. Gıda kaynaklarının adaletsiz dağıtımından kaynaklanan bu ahlaki meseleyi de masaya yatırmalıyız. Adil bir paylaşım yaptığımızda, dünyada herkese yetecek besin olduğu inancındayım.\"

Açılış konuşmalarının ardından Emine Erdoğan\'a Türkiye\'de eğitim gören mülteci bir çocuğun yaptığı resim hediye edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Bakanın konuşmasından detaylar

-Emine Erdoğan\'ın konuşması

-Hediye verilmesi

-Salonda detay



