-EMİNE ERDOĞAN 1 EYLÜLDE PAKİSTAN'A GİDECEK ANKARA (A.A)- 27.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Eylül Çarşamba günü Pakistan'a gidecek. Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) bu akşam düzenleyeceği iftar yemeğinde hayırseverlerden toplanacak yardımları Pakistan'a giderek yetkililere takdim edecek. 1 Eylül'de beraberindeki heyetle İslamabad'a hareket edecek olan Erdoğan'ın, 2 Eylül'de de Pir Sabak'taki Kızılay kampını ziyaret edeceği öğrenildi. Erdoğan'ın burada kampın açılış törenine katılacağı belirtildi. Emine Erdoğan'ın, aynı gün İslamabad'a dönerek Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Başbakan Mahdum Seyid Yusuf Rıza Gilani ve eşini ziyaret edeceği öğrenildi. Erdoğan'ın, 3 Eylül Cuma günü de Sukkur kentine hareket ederek selden etkilenen alanı helikopterle inceleyeceği ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Khairpur'da kurduğu sahra hastanesini ziyaret edeceği kaydedildi.