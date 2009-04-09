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'Emine benim son eşimdir'

Emine Ün’den tek celsede boşanan oyuncu Emre Kınay ayrılığıyla ilgili çıkarılan spekülasyonlara üzüldüğünü söyledi

09 Nisan 2009 03:00

Emine Ün’den tek celsede boşanan oyuncu Emre Kınay ayrılığıyla ilgili çıkarılan spekülasyonlara üzüldüğünü söyledi

Kınay Mega Magazin’e yaptığı açıklamada “Benim, Emine Hanım’la olan evliliğim ikinci evliliğimdi ve bu evlilikten Duru isminde bir kızımız var. Ayrılmış olabiliriz ancak bu görüşmeyeceğiz, biraraya gelmeyeceğiz anlamı taşımaz. Ben ölene kadar Emine’nin ve Duru’nun yanında olmaya devam edeceğim. Emine benim son eşimdir’ dedi.

Emre Kınay, ayrılığıyla ilgili çıkarılan Başak Sayan iddialarına da ‘evet Başak’ı tanıyorum ancak, ayrığılımızla ilgisi konusunda o haberi yapan gazeteci arkadaşa gerekeni zaten söyledim, Başak’la hiçbir ilgim yok olmadı olamaz da” dedi. Bizi nedense ahlaksız insanlarmışız gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Biz ahlaksız değiliz, ben onurum için yaşıyorum ve onuruma en ufak bir laf ettirmem, buna müsade etmem’ dedi.

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