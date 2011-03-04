-''EMİNE'' BEBEK DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI SİİRT (A.A) - 04.03.2011 - Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın isim babası olduğu bebek dünyaya geldi. Siirt'te 12 Aralık 2010 tarihinde Adliye Sarayı'nın açılışı için giden Başbakan Erdoğan'dan doğacak çocuklarının isim babası olmasını isteyen Fahri ve Hicret Bora çiftinin çocukları doğdu. Minik bebeklerine ''Emine'' adını veren Fahri Bora, yakında Başbakan'ın Siirt ziyaretinde bir sürpriz yaparak kendilerini bebekleri ile ziyaret edeceklerini söyledi. Bora, ''Herkese Başbakanın isim vermesi nasip olmuyor. Bu bizim için sürprizdi. Sayın Başbakanımız Siirt'e bir daha ki gelişlerinde kendisini bebeğimizle birlikte ziyaret etmeye çalışacağız. İnşallah Hanım Efendi gibi ismine layık olur ve büyür'' dedi. Siirt'te 12 Aralık 2010 tarihinde açılışını yaptığı Adliye Sarayı'nı gezen Başbakan Erdoğan'ın adliye çalışanları ile sohbet ederken çalışanlardan Fahri Bora, doğacak olan kız çocuğunun ismini Erdoğan'ın koymasını istemişti. Teklifi kabul eden Başbakan Erdoğan da ''Öyle ise Emine olsun. Allah analı babalı büyütsün'' demişti.